El alcalde de La Asunta, Reynaldo Calcina, elegido por el MAS, insultó a un ciudadano que pidió su revocatorio llamándolo 'maricón', según cita el portal de Erbol.

Cuando se tocó el tema del revocatorio durante una reunión que se llevó en el municipio, el burgomaestre reclamó al vecino, de nombre Valerio Plata, que se aproxime para reprenderlo.

Calcina descalificó a Plata y lo acusó de haber cobrado Bs 274.000 en una anterior gestión municipal, y que sostuvo aún adeudaría Bs 2.000 a la Alcaldía.

El alcalde expuso su malestar por el gasto que conllevaría realizar un revocatorio en su municipio, ya que no existen recursos suficientes para ello.

Calcina señaló que ese dinero para proyectos habrá que pedírselo a Plata. "De tu bolsillo pondrás, qué harás", manifestó.

"Has tenido valor no ve, de poner tu revocatorio, tienes que tener también pues valor para sacar de tu bolsillo para la contraparte, tienes que tener el valor de decir 'bueno aquí voy a poner para el revocatorio la plata'. Hay que ser hombrecito pues, no hay que ser maricón", manifestó el Alcalde.

El ciudadano argumentó el tema del referendo haciendo alusión en supuestas irregularidades en la compra de equipos médicos.

En cuanto a las acusación de deudas, el ciudadano manifestó que el alcalde ya debió realizar una auditoría, y si no lo hizo sería incumplimiento de deberes.