Gabriela Montaño le responde al expresidente colombiano Andrés Pastrana. La presidenta de la Cámara de Diputados le dijo que tiene mucha inventiva e imaginación.

El expresidente Andrés Pastrana asegura que la coca producida en Chapare alimentó el narcotráfico en Colombia. ¿Es así?

Jamás podría comprobarse que la coca boliviana es la que provoca los grandes problemas que haya podido tener en el pasado y en el presente Colombia.



A pesar de los millones que supuestamente ha invertido el Departamento de Estado de EEUU y las políticas injerencistas de EEUU, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en la región y su mercado es fundamentalmente el estadounidense. Entonces ahí está la gran falencia. Si realmente las políticas que EEUU impone a países como Colombia fueran eficientes, habría reducido de manera eficiente la producción de cocaína y eso no ha sucedido.

Las políticas públicas sobre narcotráfico en Bolivia han tenido dos transformaciones fundamentales. La primera es que son políticas soberanas y no permiten la intervención de gobiernos como el de Estados Unidos, porque en su momento se convirtieron en mecanismos para extorsionar a los Estados. Era una política más guiada desde lo ideológico y lo político que desde la exigencia del narcotráfico. Nosotros somos soberanos, mucho más eficientes en términos de resultado, es una política más cercana con nuestros vecinos y es coordinada de mejor manera con ellos. Un segundo elemento es que no son políticas que se establezcan a punta de bala, matando gente y vulnerando los derechos humanos, sino todo lo contrario. En el pasado era así.



Pastrana dice que Morales le proveyó droga a Pablo Escobar...



Me parece una acusación que no tiene ni pies ni cabeza. En este país se tiene muy claro cuáles fueron las relaciones de los grandes narcotraficantes en los años 80 y 90 a través de los cuales se hicieron ricos muchos políticos y mucha gente vinculada al Estado en esa época. Cómo es que si los gobiernos de ese entonces eran tan eficientes para luchar contra el narcotráfico, pudieron asesinar a un hombre como Noel Kempff Mercado en absoluta impunidad.

Y cómo es que a un diputado que se animó a hacer la investigación fue asesinado a sangre fría. Esos crímenes siguen en la impunidad porque algunos integrantes de los gobiernos de esa época estaban muy vinculados a redes del narcotráfico. Hay libros escritos por los mismos protagonistas sobre la relación y los vínculos de agentes de la DEA con todos estos negocios turbios y el escándalo de la financiación de Irán-Contra. Esa acusación no tiene ningún sustento, es temeraria.



En ese tiempo, Morales era casi un recién llegado a Chapare, era dirigente deportivo...

Era un muy joven dirigente, mientras que había otros viejos políticos que estaban muy vinculados con estos hechos de narcotráfico y eran protegidos desde un Órgano Judicial absolutamente corrupto, en un Estado penetrado por las redes del narcotráfico. Hubiera sido interesante que en ese tiempo Pastrana hubiese hecho una acusación contra los gobiernos de Bolivia que tenían probada relación con el narcotráfico.



También lo acusa de nexos con las FARC



Lastimosamente, al final de su carrera política, Pastrana muestra mucha inventiva e imaginación. Ninguna de esas acusaciones tiene una sola prueba por detrás porque no son verdad. Trata de aprovecharse que hay una enorme cantidad de jóvenes que en esa época no habían nacido o no tienen la información suficiente o porque no han leído al respecto.



Todo esto surge de la adhesión de Morales a la decisión cubana de no admitirlos a ambos.



Habría que poner en contexto la versión de la Cancillería cubana sobre este tema. Todos los Estados tienen la posibilidad de decidir sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros a su país. Desde la Cancillería cubana se les avisó antes de su viaje que no eran bien recibidos y a pesar de eso decidieron continuar buscando atención mediática. Sabiendo que las autoridades cubanas no los iban a dejar entrar, siguieron su viaje a Cuba buscando cámaras.