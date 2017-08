Se registró amagues de enfrentamientos. Comunarios que bloquean los puntos de acceso a Achacachi, provincia Omasuyos de La Paz, se valieron de piedras, petardos y hasta detonación de algunos cachorros de dinamita para ahuyentar a los efectivos de la Policía Boliviana que estaban cerca al bloqueo en el cruce de Peñas.

Ayer el presidente del Comité Cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, dijo a EL DEBER que le declararon la "guerra" al Gobierno porque protege a un alcalde "corrupto", en referencia a Édgar Ramos, electo bajo la sigla del MAS y acusado de realizar malos manejos.

Según el reporte de emisoras locales, efectivos de la institución del orden se valieron de agentes químicos para contrarrestar la "lluvia de piedras" de los comunarios, que exigen la presencia del presidente Evo Morales para iniciar el diálogo.

"Tenemos información que en el cruce de Peñas tenemos un punto de bloqueo de 2.200 personas, nosotros solo respondemos el mandato de la ley, que es habilitar las vías. Son 300 efectivos que están en la zona, pero si es necesario más, vamos a evaluar", informó hoy el comandante general de la Policía, Abel de la Barra.

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, delegado para ver las protestas, señaló que "como Gobierno queremos manifestar que el problema de Achacachi no es del Gobierno, es un problema interno del municipio de Achacachi, es un problema que se ha generado dentro de la gestión del Gobierno municipal, por tanto, no le corresponde al Gobierno solucionar este conflicto". Aseguró que no se protege a la autoridad edil.

Carlos Romero, titular de Gobierno, Carlos Romero, descartó que el primer mandatario vaya a la zona a dialogar y descalificó la participación de Felipe Quispe 'El Mallku' en el conflicto. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, tildó de "político fracasado" al dirigente campesino.