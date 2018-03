Agente de Chile dice que fundamento de Bolivia suma peras y manzanas

El agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Claudio Grossman, afirmó que la posición de Bolivia en la segunda jornada de alegatos orales de la demanda marítima en La Haya fue una mezcla de todo y advirtió falta de rigurosidad en el manejo de cifras y fechas.

"Me sorprendió lo poco riguroso del análisis jurídico, ustedes vieron cómo se lanzaban cifras, 1920, 1926, 1950 y yo estaba tratando de anotar las fechas y me costaba anotar todas las cifras, pero lo más interesante no es la rapidez en el lenguaje sino que era una suma de peras y manzanas, porque algunas eran declaraciones de carácter político, otras eran conversaciones y resulta que todo sumaba una obligación de negociar que implica sesión territorial de Chile", dijo el representante del vecino país ante el tribunal.

Adelantó que durante su turno de intervenciones, el jueves y viernes, por tres horas cada jornada, "vamos a responder desagregando la falsedad y la falta de rigor de esas aseveraciones".

"Me sorprendieron las imprecisiones de carácter histórico, yo creí que había un problema de traducción, ustedes vieron, hablaron de un plebiscito que no se hizo, me pareció que Bolivia votó a favor de Chile en un plebiscito que no se hizo y yo pensaba en otros plebiscitos que tuvieron lugar en Bolivia", agregó el agente.

Grossman recalcó que "Chile está desde el punto de vista jurídico ante una Corte de derecho, que tiene que aplicar el derecho a los hechos, no estamos en presencia de una Corte de carácter histórico o de un tribunal de conciliación".