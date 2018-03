Agente de Bolivia: Chile se quedó en el siglo pasado, conmemoremos el Día del Mar con aires nuevos

Bolivia considera que en los primeros dos días de alegatos los abogados de Chile no han logrado desarmar la demanda boliviana que plantea un dictamen de la obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico. "Chile no ha superado el tema de que será esta Corte la que definirá la situación", dijo Eduardo Rodríguez Veltzé, agente boliviano, a la conclusión de la exposición de los juristas que representan a Chile. Ratificó que han utilizado argumentos muy parecidos que fracasaron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La defensa de Chile se esforzó en tratar de demostrar que las distintas resoluciones emitidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que se trataba el diferendo marítimo, "no le obligan a negociar, sino solamente instan a dialogar", así lo expresaba la abogada argentina Mónica Pinto. Bolivia sostuvo ante la CIJ que la OEA emitió 11 resoluciones sobre el tema marítimo entre 1979 y 1989.

Eduardo Rodríguez Veltzé remarcó que la demanda boliviana se apoya en el derecho y la justicia internacional y que por declaraciones vertidas del lado chileno "nos da la impresión de que siguen estancados en el siglo pasado".

"Ese rechazo (hacia la Corte) comprendió además la negación de que el tratado de 1904 ponía fin a toda disputa de Bolivia. Tenemos la absoluta certeza de que Chile no ha superado el rechazo de la Corte a su objeción preliminar", acotó.

Convocó al pueblo boliviano a conmemorar (hoy) el Día del Mar con nuevos aires de fraternidad y amistad para los pueblos de Chile y Perú que se enfrentaron en una guerra que nunca tuvo que ocurrir. "Queremos conmemorar a Eduardo Abaroa, a Ladislao Cabrera y a miles de bolivianos que perdieron sus vidas (...) hoy ya no rugen los cañones y podemos ser capaces de llegar a acuerdos en la Corte Internacionales de Justicia", enfatizó.

Bolivia fue quien interrumpió las negociaciones



El abogado del equipo chileno, Samuel Wordsworth, defendió la idea de que en 1950 fue Bolivia quien interrumpió las negociaciones que se habían instalado en el marco del diferendo marítimo. Esta intención tuvo como mediador a Estados Unidos. El fracaso del "Abrazo de Charaña", un acta conjunta que firmaron en 1975 los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer, porque La Paz no aceptó posteriormente "un intercambio territorial" y exigió "nuevas condiciones para negociar".





El Acta de Charaña se conoce por la imagen del abrazo que los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Bánzer se dieron en esta localidad fronteriza, y ha sido mencionado por Bolivia como ejemplo para demostrar que Chile ya negoció en el pasado el tema marítimo.



Para Chile, el acuerdo fue un "intercambio de puntos de vista" basado en un eventual canje territorial, pues esta idea era algo "aceptable" para la opinión pública chilena de los años 70, dijo el abogado.

El próximo lunes será nuevamente el turno del equipo jurídico boliviano de presentar su cierre en la fase de alegatos ante la CIJ. Chile hará lo propio el miércoles. Expertos indican de que no hay un tiempo estimado para que los jueces emitan su fallo que determinará la obligatoriedad o no, de una negociación entre ambos países.

Rechazo a la propuesta de Evo Morales



El canciller de Chile Roberto Ampuero rechazó la oferta que había hecho el jueves el presidente Evo Morales de adelantar conversaciones sin esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda boliviana por una salida soberana a las costas del Pacífico.



Dijo que el presidente Morales instaló la relación entre Chile y Bolivia ante la Corte Internacional con una demanda conocida mundialmente y pidió dejar ahora que los jueces decidan y entreguen su veredicto. "No se puede andar al mismo tiempo, demandando a alguien y al mismo tiempo exigiendo conversaciones paralelas a aquellas que están instaladas ante la Corte Internacional de La Haya".



Tras los alegatos presentados por Chile ante la Corte, Morales reiteró su ofrecimiento durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado de La Paz, donde convocó a su colega Sebastián Piñera a instalar un diálogo y no esperar el fallo.



Morales se expresó seguro de que obtendrá un fallo favorable en base a los argumentos históricos, jurídicos, goegráfico y económicos expuestos, aunque la defensa chlilena ratificó que no tiene nada pendiente con Bolivia y que todo fue resuelto con la firma del Tratado de 1904 en el que se ratificó.