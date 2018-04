Acusadores de Goni prevén contestar con otro recurso

Los abogados del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín pidieron que el juez del proceso civil que se lleva adelante en EEUU declare por la muerte de ocho personas en los hechos de octubre de 2003 revierta la decisión del jurado, que lo declaró responsable con el argumento de que no pudieron probar que conocía del Plan República. Los abogados de las víctimas prefirieron no comentar esa estrategia.

El abogado Rogelio Mayta indicó que prefiere no comentar sobre la estrategia de Goni “porque es entrar en su juego. Nuestros abogados presentarán los recursos necesarios, no voy a comentar nada porque considero que eso es lo que quisiera la defensa de Sánchez de Lozada, no caeremos en eso”.

Coincidió con esa posición el dirigente de los familiares Patricio Quispe, quien comentó que todo está en manos de los juristas que llevan el caso en EEUU.

El Plan República se redactó en enero de 2003. El abogado estadounidense Tyler Giannini explicó que según el ex jefe militar Juan Veliz, ese documento fue redactado por el Alto Mando y presentado a Goni y Sánchez Berzaín, en reunión con el Alto Mando Militar. Estipulaba la autorización de uso de fuerza militar para reprimir marchas.