Acuerdo de Santa Cruz crea agenda con Chile, pese a peleas políticas

Mientras Ximena Fuentes, directora de Fronteras de Chile, comenzaba a resumir los acuerdos alcanzados en 12 horas de trabajo, un grupo de hombres emocionados provocaban un murmullo que tapaba la voz de la embajadora mapochina. Vestían exactamente igual, uniformes verde olivo, pero los diferenciaba el escudo. Unos tenían la tricolor y la wiphala de Bolivia y otros una placa reluciente con los colores chilenos. Eran policías y carabineros que se despedían como viejos compadres y que daban una muestra de lo que fue la reunión del Comité de Fronteras, un espacio en el que por fin los diplomáticos pudieron hacer su trabajo, lejos de las declaraciones de políticos que durante toda la jornada se encargaron de minar el camino que los negociadores trataban de construir.

Dayana Ríos y Ximena Fuentes, cabezas de las delegaciones de Bolivia y Chile, en el resumen de acuerdos que ofrecieron a los medios de comunicación, utilizaron de forma recurrente frases como “cooperación permanente”, “reunión fructífera”, “alto espíritu de cooperación” y “espíritu positivo”.

Con más de 60 delegados, ambas funcionarias lograron crear una agenda futura, la misma que había sido negada 24 horas antes por el canciller chileno Heraldo Muñoz, que condicionaban los encuentros al cumplimiento de los acuerdos. Es más, fijaron para el 25 y 26 de octubre la próxima sesión del Comité de Fronteras, que será consecuencia de una serie de reuniones sectoriales que llevará a bolivianos y chilenos a verse en La Paz, Valparaíso, Arica y Chungará. Ante la evidencia, el mismo Muñoz tuiteó para confirmar el “buen ambiente de la reunión”.

Tormenta de palabras

Si uno se guiaba por las declaraciones que iban y venían entre La Paz y Santiago, el encuentro de Santa Cruz de la Sierra parecía un naufragio. Todo comenzó, como suele comenzar en las relaciones entre Chile y Bolivia en el último tiempo, con un tuit. Haciendo honor a su colmillo político y a la intuición que lo convirtió en presidente, Evo Morales lanzó una oferta imposible de aceptar para Chile: “Las puertas del Palacio Quemado son puertas al diálogo y están abiertas a Chile, porque queremos llegar a una solución para #MarParaBolivia”.

Muñoz contestó con agresividad. “Ya conocemos los tuits y las declaraciones del presidente Evo Morales. En mi caso, cuando los realiza entran a mi bandeja de correos no deseados, y por lo tanto, los dejo de lado. No los respondo", declaró.

Luego de reunirse con Muñoz, el diputado chileno Jorge Tarud aseguró que Chile esperaba que se cumplan los acuerdos, admitió que entre ambos países reina la desconfianza y que esa sensación es aumentada por Evo Morales, que “tuitea y agrede” mientras se realiza la reunión en Santa Cruz.

La piedra del canciller chileno fue devuelta por Gísela López, ministra de Comunicación, también con un tuit: “Al canciller de Chile @HeraldoMunoz le decimos que los únicos "no deseados" son los oligarcas pinochetistas, escribió.

Como en una isla



No fue fácil, pero el clima de cooperación y respeto reinó en la reunión de Santa Cruz de la Sierra. “Más allá de los acuerdos, lo importante es lo que significa esta reunión, justo después de dos incidentes importantes”, comentaba un funcionario chileno mientras la tarde moría en el hotel Camino Real. “Al principio se sentía el dolor por lo que pasó con los nueve. Fue un proceso muy largo, duró 101 un días. 101 un días, los bolivianos lo tenían como marcado al entrar”, dijo, señalándose la frente.



Ambas delegaciones tenían sus temas fetiches. Por un lado, la chilena llegó con reclamo sobre los autos robados que fue resuelto rápidamente. Policías bolivianos y chilenos intercambiaron puntos de contacto para ser más eficientes y fijaron una reunión de coordinación para el 10 de agosto en La Paz. Allí coordinarán y acordarán la mejor forma de cooperar para devolver los motorizados a Chile. Por otro lado, los chilenos se comprometieron a proponer una fecha para hablar sobre cooperación antidroga.



Bolivia, en cambio, quería arrancar un compromiso de lucha contra el narcotráfico. Se logró fijar una reunión específica para el 26 y 27 de septiembre para hablar de cooperación aduanera.



El resto fue trámite. Pactaron analizar el funcionamiento del cruce de Chungará en agosto y debatirlo en una reunión específica en ese punto fronterizo el 3 y 4 de octubre, también hablar sobre libre tránsito el 24 de octubre en Arica (un día antes de la próxima reunión del comité), reactivaron la Comisión Mixta de Límites para revisar y demarcar hitos y crearon un mecanismo de consultas consulares separado del Comité de Fronteras que permita intercambiar información y evitar incidentes.



No forzaron la firma de un protocolo sobre incidentes, tema central de la reunión. Bolivia hizo una propuesta, Chile realizó preguntas y acordaron que el tema debía llevarse a Santiago para consultas internas. Decidieron dejarlo para el 25 y 26 de octubre en Arica, para la próxima reunión. El éxito ya rescataba sonrisas virtuales: “Diálogo y fraternidad primaron en la reunión. Bolivia y Chile son países hermanos, algo que nunca debemos olvidar”, tuiteó Evo Morales.

Acuerdos

1.- En agosto habrá una “marcha blanca” de ambos países hacia el puesto fronterizo de Tambo Quemado-Chungará. En ese punto Chile ha construido un complejo para la administración conjunta del paso. Se analizará cuánto personal se necesita para su manejo eficiente y si es necesario ampliar los horarios de atención.



2.- Bolivia analizará una propuesta de protocolo de administración conjunta de pasos fronterizos propuesta por Chile.



3.- Bolivia pidió a Chile implementar un modelo espejo al Chungará en Charaña, para establecer un control conjunto en ese paso fronterizo.



4 .- Se reactivará la Comisión Mixta de Límites para demarcar mejor la frontera.



5.- Se establecerán mecanismos de consultas consulares externos a la reunión de la comisión de fronteras.



6.- El Comité Técnico de Controles Integrados se reunirá el 3 y 4 de octubre en Chungará.



7.- El Comité de Cooperación Aduanera se reunirá el 26 y 27 de septiembre para tratar el tema del contrabando.



8Está pendiente de fecha y lugar una reunión del comité de autoridades migratorias para tratar, entre otros temas, la aplicación de una tarjeta binacional para

evitar trámites a los pueblos fronterizos. Es algo que se aplica en ciudades como Cobija o en fronteras vivas como Yacuiba y Desaguadero.



9.- En el campo de la cooperación policial, carabineros y policías intercambiaron puntos de contacto y evaluaron que les faltaba mayor cooperación para ser más eficientes.



10.- Fijaron para el 10 de agosto una reunión en La Paz para tratar exclusivamente el tema de la recuperación y devolución de autos robados en Chile y contrabandeados a Bolivia. Chile se compromete a poner fecha para un encuentro sobre lucha antidroga.



11.- Se llegó a un acuerdo sobre el protocolo de incidentes. Chile necesita hacer consultas internas.



12.- El libre tránsito de mercadería será abordado en reunión específica del 24 de octubre en Arica. Al día siguiente, en la misma ciudad, comenzará la XV Reunión del Comité de Fronteras.