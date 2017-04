Activistas piden eliminar normas que regulen aborto

Hace 4 horas

Los colectivos que respaldan la despenalización del aborto solicitaron la eliminación de los cuatro incisos del parágrafo V del artículo 157 del proyecto de ley del código del sistema penal, que establecen las condiciones en las que se puede realizar una interrupción del embarazo no deseado.



Mónica Bayá, una de las representantes del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, afirmó que existe legislación clara sobre este punto y que el tema fue parte de una amplia discusión en la Asamblea Constituyente, y refirió los argumentos legales para una despenalización del aborto.



“Proteger el derecho a la vida de las mujeres, el debate sobre el derecho a la vida desde la concepción y el derecho a la vida fue motivo de una amplia discusión y en la Asamblea Constituyente se tomó la decisión que está impresa en la Constitución Política del Estado: el derecho a la vida y no el derecho desde la concepción”, dijo Bayá en su extensa explicación legal para fundamentar su pedido.



Los cuatro incisos cuestionados por el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto establecen las condiciones en las que se puede realizar un aborto: que la madre se encuentre en situación de calle o pobreza extrema, que no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, que sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos suficientes para su manutención y que sea estudiante.



En su alocución, Bayá mencionó la legislación que regula los tratados internacionales y, enseguida, dio a conocer dos normas nacionales que también respaldan su argumento: el Código Niño, Niña y

Adolescente y el Código Civil.

Afirmó que este último reconoce el derecho de las personas y que es necesario el nacimiento para ser una persona; también dijo que la otra norma que rige a los menores, refiere y reconoce los derechos de los menores hasta los 12 años.



Guadalupe Pérez, otra de las representantes de esta plataforma, dijo que existen suficientes historias de mujeres que fueron violadas y que deben llevar un embarazo no deseado y en varios casos interrumpen el proceso a costa de su propia seguridad y salud