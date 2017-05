Abren la inscripción para los postulantes al Órgano Judicial

Hoy se abrieron los libros de registro para los postulantes al Órgano Judicial. Las personas que cumplan 10 requisitos comunes y otros específicos podrán inscribirse de lunes a domingo de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 19.00, dentro del espacio habilitado por las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución en el 'Palacio de la Revolución', en cercanías a la plaza Murillo.

Información de las Cámaras de Diputados y Senadores sostiene que "dos notarios públicos garantizarán la transparencia en el proceso de inscripción de postulantes". El sábado la Asamblea Legislativa aprobó el reglamento y el domingo se publicó la convocatoria.

Los postulantes a los tribunales Constitucional y Supremo deben presentar su documentación ante la instancia de Constitución; en tanto que los candidatos al Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura deberán presentar sus papeles a Justicia Plural.

Entre los requisitos están: tener nacionalidad boliviana, haber cumplido con el servicio militar en el caso de varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, estar inscrito en el padrón electoral y no tener militancia política en los últimos cinco años, entre otros.

La verificación de los requisitos habilitantes será en un plazo no mayor a nueve días, luego las dos comisiones mixtas encargadas tendrán cinco días para pedir informes a las entidades públicas pertinentes.

Existe un plazo de ocho días calendario para las impugnaciones, a partir de la publicación de la lista de habilitados, objeciones que podrán ser presentadas por cualquier persona, adjuntando pruebas de su denuncia.

Lee los criterios de la convocatoria: