Abogado de García Meza: Sus últimos años ha vivido en libertad

El abogado de Luis García Meza, Frank Campero, aseguró que el exdictador, fallecido este domingo en La Paz, vivió sus últimos años en libertad en la clínica de Cossmil. El jurista reveló que hace mucho tiempo recogió sus pertenencias de la cárcel de Chonchocoro, donde debía purgar una condena de 30 años sin derecho a indulto, seguro de que no volvería más a ese recinto penitenciario de máxima seguridad.

"Lo puedo decir es que me he ido con un camión para recogérmelo todo (de la cárcel). Él no ha tenido ningún elemento en Chonchocoro. Sus últimos años ha vivido en libertad conforme a procedimiento", declaró su abogado, según publica ANF.

Puedes leer:

Alegó que esta determinación fue producto de una "lucha legal", amparados en los certificados médicos, valoración psicológica, entre otros para que sea traslado y se mantenga en Cossmil "fue su salud que le salvo" de volver a la cárcel, comentó.

Escucha lo que dijo Jaime Paz Zamora sobre García Meza:

Dejó dos cartas

Previendo que su muerte sucedería en cualquier momento, el general dejó en 2009 dos cartas, una dirigida al país y otra a su familia. Este lunes harán conocer el contenido.

Según el abogado, Carlos Mesa y Mario Espinoza registraron la información de las notas, en un documental, que según un acuerdo con García Meza la información estaría embargada hasta su muerte y solo se conocería una vez fallezca.

"El general (García Meza) el 2009 hizo un documental para Carlos Mesa y Mario Espinoza, ellos firmaron un contrato de embargo, se comprometieron a no dar a conocer ese video hasta que muera. Verán ellos qué sacan", declaró su abogado Frank Campero.

Te puede interesar:

El jurista dijo que cumplirá su voluntad de hacer pública la nota este lunes, porque solo una vez su muerte se podía levantar la reserva.

Nueve años en el hospital

García Meza cumplió 22 de los 30 años que le sentenció la Corte Suprema de Justicia, de los cuales 13 años estuvo en la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro, y los últimos nueve años cumplió su condena en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar. (Cossmil).

Escucha lo que dijo Waldo Albarracín sobre la muerte de García Meza:

El general lideró el golpe de Estado en 1980, derrocó a la presidenta constitucional interina Lidia Gueiler Tejada. Ejecutó un plan violento de ejecuciones, desapariciones y persecución a líderes políticos de izquierda.

Marcelo Quiroga Santa Cruz fue uno de los dirigentes políticos del Partido Socialista 1 que fue asesinado y sus restos hasta la fecha no pueden ser encontrados.

Conoce más: