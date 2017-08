ABC dicta secreto en obras del Tipnis; el MAS refuta

El repudio crece y se consolida la promesa de construir la carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) pactó confidencialidad con las empresas que construyen los puentes al interior del área protegida, aunque las firmas descartan que haya daños ambientales. El Movimiento Al Socialismo (MAS) desconoce las obras, aunque de reojo las apoya bajo la justificación del desarrollo para las comunidades indígenas.

EL DEBER llegó hasta las oficinas de Sergut e Incotec para conocer más detalles sobre las obras que están ejecutando en el Tipnis. En la primera compañía, la secretaria se comunicó con el ingeniero responsable del proyecto, quien le manifestó que la obra está en proceso y que la institución encargada de ejecutarlo, que es la ABC, es la que debe brindar información.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de Incotec, Mario Terceros Herrera, explicó que fueron subcontratados por AMVI para realizar trabajos de fundición (pilotes de puente) y que por cláusulas de confidencialidad de contratos entre empresas privadas, no puede brindar más detalles del proyecto. “El contratista es quien tiene los detalles del proyecto", señaló.

Terceros aseguró que los trabajos que está ejecutando su empresa se llevan a cabo con “la mayor responsabilidad posible” y que tienen un mínimo impacto ambiental (emisión de ruido, gasto y uso de combustible, cantidad de personal en obra), ya que utilizan tecnología de punta. “Promovemos el desarrollo responsable”, afirmó.

Este medio ingresó al Tipnis y comprobó el funcionamiento de tractores y camiones que edifican un puente sobre el río Isiboro, a 6,7 kilómetros de la comunidad Isinuta, puerta de la reserva por el lado del trópico de Cochabamba.

Sin embargo, el presidente del Senado, Jorge Gonzales, afirmó que desconoce la construcción de obras en el parque natural, pero señaló que las edificaciones proyectadas serán para beneficio de los habitantes del territorio.

“Mal podría decir sobre proyectos que ya se ejecutan en la región, desconozco”, señaló la autoridad legislativa.

Luego, el presidente del Senado aplaudió la iniciativa legislativa que corta la intangibilidad en el área protegida. Eso bajo justificación de que los pobladores buscan desarrollo.



“Lo que se va a hacer es mejorar las condiciones de vida de quienes viven ahí”, destacó Gonzales, quien añadió que el objetivo de la norma es que “se conserve ese parque, esa área tiene que ser protegida” y aseguró que “esa ley no va en contra de ese deseo y del compromiso del presidente Evo Morales”. Algo que la oposición y colectivos que defienden el Tipnis no aceptan.



Lázaro Tacoó es uno de los líderes de la octava marcha que defendió el Tipnis. Está decepcionado y reapareció ante la circunstancia. El exdirigente adelantó que se apeló ante la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) la iniciativa que levanta la intangibilidad del Tipnis. Detalló que esta iniciativa tiene la intención de solicitar una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de hacer conocer “la violación a los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, con la aprobación de la ley que levanta la intangibilidad del territorio indígena”.

Reacciones políticas



A esa posición se sumó una camada de líderes opositores. Uno de ellos fue Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), quien protestó la iniciativa del oficialismo por abrir el debate para la construcción de la carretera por el Tipnis.

“Se debe respetar la ley y no dañar un área protegida”, detalló el opositor, que inauguró ayer un restaurante de comida rápida en la zona sur de La Paz.



A este pensamiento se sumó el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien en los actos cívicos por el 6 de agosto en la ciudad de Cotoca se refirió a la situación del Tipnis y al conflicto que hay entre indígenas de esa zona protegida.



“Estaba escrito que lo iban a perforar, estaba escrito que iban a cumplir con su compromiso que tienen con los cocaleros y estaba escrito que lo único que hicieron fue simplemente postergar un poco esta barbarie que estaba determinada, protestó Costas.



La ABC decidió no emitir comentario sobre la construcción de los puentes que se levantan en el área natural; sin embargo, legisladores del oficialismo desconocen de la operación instruida por la ABC.



La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la nueva Ley General de la Coca, que reemplaza los 31 artículos de la Ley 1008. La normativa, en su artículo 16, define una extensión máxima de 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba.



Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que de las 11 horas del debate sobre la ley de intangibilidad, la oposición usó siete. “No se limitó la participación”, dijo.

“No se podía tocar ni una rama del tipnis”

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que con la ley de intangibilidad del Tipnis no se puede construir hospitales, escuelas, ni siquiera levantar una rama o una hoja en esa reserva.

“En el fondo solo estamos cumpliendo una resolución de una consulta que se realizó el año 2012 en todas las comunidades del Tipnis, que pidieron que no se mantenga la intangibilidad, no estamos hablando de la carretera, estamos hablando de la intangibilidad, que significa que usted no puede sacar una hoja, usted no puede levantar una rama, usted no puede tocar nada”, aseguró el vicepresidente.