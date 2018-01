Arrancaron las inscripciones escolares este lunes. Una vez más se ven largas colas de padres de familia y en muchos casos hay desinformación sobre la realización de los trámites y cuándo se debe hacer el mismo.

Aquí te mostramos una guía informativa, realizada en base a información oficial del Ministerio de Educación, sobre lo que debes conocer sobre las inscripciones escolares:

1. ¿Cuánto duran las inscripciones?

La inscripción para estudiantes de unidades educativas fiscales, privadas y de convenio se realizará a partir lunes 15 de enero de 2018 durante cinco días, es decir hasta el viernes 19.

2. ¿Cómo y cuándo se inscriben los estudiantes antiguos?

La inscripción de las y los estudiantes antiguos es automática para el año que les corresponde. Esto se debe comprobar, con presencia del padre o apoderado y el alumno, durante la primera semana de clases.

3. ¿Cómo y cuando se inscriben los estudiantes nuevos?

La inscripción de estudiantes nuevos de los primeros años de escolaridad de Educación Inicial y Secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio se realizará del lunes 15 al miércoles 18 de enero.

4. ¿Cuándo se inscriben los estudiantes que cambian de colegio?

La inscripción de estudiantes que cambien de unidad educativa se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de enero.

5. ¿Quién tiene prioridad de inscripción?

Tienen prioridad aquellos estudiantes que viven en la zona, debiendo demostrarlo con facturas de servicios de luz o agua. Las madres o padres que trabajan cerca de la Unidad Educativa deben presentar el certificado extendido por su fuente laboral.

6. ¿Pueden obligar al estudiante a irse a otra unidad educativa?

La transferencia obligada está prohibida. No se puede enviar a un estudiante a otra unidad educativa por razones de disciplina, bajo rendimiento o a cambio de la aprobación del año de escolaridad.

7. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción alumnos nuevos de educación inicial y primaria?

Se debe presentar: certificado de nacimiento original o cédula de identidad, certificado de vacunas (de no tenerlo se debe programar en un centro de salud la vacunación. La ausencia del requisito no impide la inscripción pero debe cumplirse antes del fin del año escolar), estudiantes que cursaron educación inicial deben presentar su libreta para inscribirse a primaria. Los padres de familia o apoderados deben portar su carnet de identidad, en caso de no hacerlo deben firmar compromiso de presentarlo en un plazo de dos meses.

8. ¿Cuál es la edad mínima para inscribir a alumnos nuevos de educación inicial y primaria?

El requisito de edad cumplida hasta el 30 de junio de 2018 es de: 4 años para primero de educación inicial, 5 para segundo de educación inicial y 6 para educación primaria.

Para la inscripción de alumnos nuevos en secundaria el padre de familia debe presentar: cédula de identidad del estudiante, libreta electrónica debidamente firmada.

10. ¿Qué es el RUDE?

El Registro Único de Estudiante y es otorgado durante el primer o segundo año de educación inicial o en el primer año de primaria. Es el código oficial que acompañará al estudiante hasta que salga bachiller.