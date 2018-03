"Hay una guerra mediática, psicológica, casi que de linchamiento en contra de Venezuela": Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación

BBC A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, boicoteada por los principales partidos opositores y cuestionada por varios países, el ministro Jorge Rodríguez viajó a España y Francia para defender al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela está dispuesto a recibir ayuda internacional para enfrentar la crisis que atraviesa el país en una admisión que se cree es la primera hecha públicamente.

El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó en una entrevista con BBC Mundo en la embajada venezolana en París que de respetarse la soberanía de Venezuela "sin duda" aceptarían la asistencia, aunque aseguró que Estados Unidos y sus aliados europeos han usado la ayuda humanitaria "cada vez que quieren agredir a un país".

A continuación la transcripción de la entrevista.

¿A qué se debe su visita a Europa?

Estamos en un plan diseñado por el presidente Nicolás Maduro de visitar medios de comunicación del mundo entero que han tenido una posición con respecto a Venezuela donde predominantemente ven una parte de la visión política, social, económica de Venezuela.

AFP "Es el candidato idóneo", afirma Rodríguez sobre el presidente Maduro de cara a las presidenciales de mayo.

Ayer comentaba en algunas entrevistas que sostuve que por ejemplo en España en el año 2017 publicaron 3.880 notas negativas sobre Venezuela. Hay un periódico en España que publica una nota sobre Venezuela cada 36 horas, casi una diaria. Yo me pregunto: ´¿Es que acaso los otros países no hay problemas? ¿Es que acaso España considera más importante ocuparse de los asuntos de Venezuela que de los asuntos de España?´.

Creo que hay mucha tergiversación, creo que hay una verdadera operación de guerra mediática, de guerra psicológica, casi que de linchamiento en contra de Venezuela.

Hace algunas semanas hubo elecciones en Colombia y no puede catalogarse sino de una catástrofe lo que allí ocurrió. La gente tenía que fotocopiar las boletas de votación, hubo compra de votos. Como la novela de Saramago "Ensayo sobre la lucidez", había más votos en blanco que votos válidos ganadores. Dije: ´Bueno, el escándalo en los medios de comunicación europeos será mayúsculo´. No fue así. Es decir, el tema para atacar es Venezuela y quisiéramos con toda humildad dirigirnos a los medios de comunicación del mundo entero y decir la verdad o decir en todo caso cuál es nuestra verdad.

¿Por qué cree cree necesario que la prensa de ciertos países escuche su versión?

Porque tiene consecuencias la guerra psicológica, la guerra mediática sobre Venezuela. Por otra parte hay un torcimiento tal de la verdad que hace pensar que en Venezuela ocurren situaciones que en modo alguno ocurren.

Mucha gente me ha comentado que cuando vienen a Venezuela se encuentran con una realidad completamente diferente de la que ilustran algunos medios de comunicación. Venezuela está ahorita en completa paz. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente trajo la paz y hay un clima de absoluta paz en el pueblo de Venezuela.

Venezuela es una democracia que cuenta con la libertad de expresión, yo diría, más amplia de todo el continente americano. Todo el mundo puede decir lo que quiera, cuando quiera, en las condiciones que quiera a veces en situaciones que otro país no tolerarían. Los comentarios racistas, los crímenes de odio, los llamados al asesinato del presidente de la República que uno ve con cierta frecuencia en medios de comunicación venezolanos y extranjeros y en redes sociales no serían tolerados en países como Francia o España o como Inglaterra.

Nicolás Maduro lleva casi 5 años como presidente y en las elecciones de mayo busca un nuevo mandato: ¿es él la persona indicada para solucionar los diversos problemas que tiene hoy día Venezuela?

Sin duda alguna. Aún cuando el presidente Maduro fue la persona a quien en su testamento político del 8 de diciembre de 2012 Chávez designó como candidato para que el pueblo lo eligiera el presidente Maduro ha demostrado una lealtad a una propuesta, a un plan, a un modelo de país que Chávez trajo para sacar de la pobreza a millones de personas, para generar esperanza, futuro en el pueblo de Venezuela.

Pero todas las luchas que ha librado el presidente Nicolás Maduro, la capacidad para responder a agresiones que nunca antes se habían visto en la historia reciente de Venezuela, el acompañamiento que tuvo al pueblo de Venezuela, la atención directa que tiene al pueblo de Venezuela lo hacen el candidato idóneo de todas las fuerzas de la Revolución venezolana y no tenga duda de que va a ganar las elecciones del próximo domingo 20 de mayo.

¿Ustedes hacen alguna autocrítica por lo que ocurre en el país?

Cómo no. Nosotros somos muy autocríticos, el presidente Nicolás Maduro el primero de ellos. Le voy a poner un ejemplo de autocrítica: las misiones sociales que fue uno de los grandes mecanismos, de los mecanismos más ágiles que el presidente Chávez ideó para atender directamente a la población en materia de salud, de educación y de alimentación con el tiempo empezaron a hacerse más lentas, menos eficientes, por eso el presidente Maduro ideó un mecanismo utilizando tecnologías disruptivas la atención a la población directamente.

Es decir, atendiendo directamente al pueblo bolivariano y a la gente, es el "carné patria", 16 millones de personas cuentan con un carné, con un código QR, con el cual los beneficios sociales de la Revolución bolivariana les llegan directamente sin intermediarios, sin gestores, sin que se desvíen esos mecanismos de ayuda. Los CLAP [Comité Local de Abastecimiento y Producción] también, 6 millones de familias reciben cada mes 18 productos de la cesta básica, el sistema de bonos llega directamente a la población. Ahí hay una autocrítica para hacerse y que está siendo corregida.

AFP Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo que se estima ronda entre el 50% y el 100% al mes.

Otra autocrítica importante es que Venezuela cuenta, aun contamos con un modelo rentístico que depende mucho de los vaivenes de los precios del petróleo. Si la administración norteamericana decide atacar los precios del petróleo, pues las consecuencias se notan de manera rápida, de manera brutal sobre la economía de Venezuela.

Tenemos la propuesta que ya se ha venido desarrollando de un modelo más diversificado, que sean otros recursos naturales que se exploten además del petróleo, que podamos producir nuestros propios alimentos, que sembremos nuestros alimentos, y que criemos los animales que se utilicen para la alimentación, que recuperemos la industria de manufacturera en Venezuela. Esa es la propuesta concreta.

Tercera autocrítica, la reducción de la producción de petróleo en Venezuela y esta reducción de la producción tiene una razón directa, situaciones preocupantes, graves de corrupción, en la estatal petrolera Petróleos de Venezuela [PDVSA].

Ahora pregúntese usted en qué país del mundo el fiscal general ha emprendido una lucha contra la corrupción que en este momento tienen a 43 a altos gerentes de la industria petrolera en las manos de la justicia venezolana y de esos 43, dos fueron presidentes de Petróleos de Venezuela y dos fueron exministros, otros tantos se encuentran prófugos de la justicia, ya se está empezando a notar que esta lucha dura contra la corrupción que ha emprendido el presidente Maduro y el fiscal general ha venido mejorando esa situación de producción de nuestra industria.

¿Y a nivel político...?

No le dije una, le dije tres autocríticas.

¿Y a nivel del manejo político de la situación en Venezuela hace alguna autocrítica?

Mire, yo creo que si algo ha caracterizado a la Revolución bolivariana es la amplitud con la que nos hemos dirigido a los sectores de la población que no solo nos adversan, muchas veces nos odian.

Parte de lo que planteábamos en las distintas mesas de diálogo que se han venido instalando con la oposición venezolana... le hago un aparte para decirle que el presidente Maduro ha convocado en 400 oportunidades reuniones de diálogo con la oposición venezolana, públicamente, secretamente, ha enviado emisarios, ha buscado un mecanismo para decir: ´Tenemos modelos completamente diferentes, no nos vamos a poner de acuerdo acerca del tipo de país que ustedes proponen y cuál es el tipo de país que nosotros estamos construyendo, pero podemos coexistir pacíficamente´.

Venezuela tiene un problema grave político y es que la oposición venezolana, no digo la oposición venezolana: la dirigencia de la oposición venezolana no reconoce al chavismo como una fuerza social, política, espiritual que ha sido determinante en la política moderna de Venezuela, es absurdo negarse a aceptar que el chavismo no solamente es una fuerza política determinante sino que en los actuales momentos es la mayoría política y electoral del país.

Nosotros reconocimos cuando la oposición venezolana fue mayoría, ganó la elección parlamentaria de 2015 y dijimos: ´Ganaron, instalen ustedes su Asamblea Nacional´.

Pero después la despojan de sus poderes a la Asamblea Nacional...

No es cierto.

Y forman la Asamblea Nacional Constituyente y hoy día la Asamblea Nacional en qué quedó...

Hay un personaje de una novela de Bryce Echenique que decía todo el tiempo: ´Cronología, cronología´. Utilicemos la cronología. En diciembre de 2015 gana la oposición la Asamblea Nacional, en enero se instala la Asamblea Nacional, el discurso inaugural del presidente Henry Ramos Allup es: ´Vamos a derrocar a Maduro en seis meses´.

En ninguna parte de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podía derrocar al presidente, aun así el presidente va a la Asamblea Nacional a dar su discurso reconociendo la existencia de la Asamblea Nacional, le pide una reunión a Henry Ramos Allup, Henry Ramos Allup se niega a dar esa reunión, da su discurso Maduro y aparece otra vez Ramos Allup y qué dice: ´Te vamos a derrocar, vamos a buscar la forma de sacarte de la presidencia de la República".

Y empiezan una serie de acciones, la Asamblea Nacional, claramente anticonstitucionales, una de ellas, declarar la ausencia absoluta del presidente de la República. En Venezuela y en la Consitución están claramente establecidas las razones de la ausencia absoluta: muerte o enfermedad incapacitante o ausencia del país.

AFP Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición venezolana, está preso desde hace más de tres años.

La Asamblea Nacional tomó una serie de acciones agresivas contra el gobierno, pero principalmente contra la Constitución, y el Tribunal Supremo actuó en consecuencia. Es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo la que decide, la que dirime los asuntos de conflicto entre los poderes públicos.

Pero voy más allá: instalamos una mesa de diálogo antes de la Constituyente para que oposición y gobierno nos pusiéramos de acuerdo. Lo logramos, nos pusimos de acuerdo. Establecimos el mecanismo para levantar el desacato de la Asamblea Nacional, no se pudo porque se dividió la oposición, otra vez, botaron al que estaba negociando con nosotros, el señor Jesús Torrealba, y eso impidió que se pudieran cristalizar esos acuerdos.

Luego levantamos y montamos otra mesa de diálogo con Rodríguez Zapatero en la residencia del embajador de España en Caracas, iba a participar la oposición y un miembro, porque además hay cuatro grandes jerarcas de la oposición y tienen poder de veto, uno de ellos prohibió que la oposición participara. Es una cosa realmente muy difícil porque las dificultades internas que ellos tienen, las divisiones profundas que ellos tienen, generalmente terminamos pagándolas quienes no tenemos nada que ver con sus asuntos, que es el pueblo de Venezuela.

¿Por qué no participan en esta elección de mayo un sector minoritario de la oposición? Porque esa es otra cosa, de una manera, yo diría, muy racista, dicen que la oposición son los que algunos medios quieren que sea la oposición. Hay cinco candidatos a la presidencia de la oposición y el presidente Nicolás Maduro. Pero candidato que luce como mayoritario de la oposición fue jefe de campaña de Capriles Radonski en 2013, fue gobernador del estado Lara con las tarjetas de la oposición en dos oportunidades.

Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que él va a atraer la gran mayoría del voto de la oposición y más del 70% de los venezolanos ahorita quiere votar, quiere participar en las elecciones. No es verdad que Leopoldo López o que Voluntad Popular tengan ahorita gocen del favor del pueblo. Cualquier encuesta, de la empresa que quiera...

No pueden votar por sus líderes porque están presos o inhabilitados. Eso es una realidad.

No, no, hay dos dirigentes de la oposición... en Venezuela hay 18 partidos políticos, 15 están participando del evento electoral. El señor Leopoldo López llamó a la violencia en Venezuela en 2014 y un tribunal de la justicia, por petición de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. En Venezuela, el monopolio de la acción penal lo tienen no los tribunales, lo tiene el fiscal.

Es decir, el fiscal decide a quién imputa y a quién no imputa, e imputó a Leopoldo López y un tribunal lo condenó. Es más bien en el marco de la Comisión de la Verdad de la Mesa de Diálogo que se recomienda una medida que permite que Leopoldo López esté ahora en su vivienda. Pero voy más allá: nosotros les propusimos a ella que participaran, que los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, que no habían recogido las firmas, no es que nosotros inhabilitamos, ahí nadie inhabilitó a Primero Justicia, Primero Justicia tenía que recoger, ya le digo...

Se les pidió a los partidos que el registro...

AFP El presidente Maduro lanzó el "bolívar soberano" y el petro, una criptomoneda, para hacerle frente a la crisis.

Porque no habían participado y en las leyes venezolanas si un partido no participa en la elección -creo que en España también es así- si un partido no participa en la elección tiene que cumplir un trámite que es una tontería, es recoger el 0,5% de las firmas, eso son 100.000 firmas, de 20.500.000 votantes que tiene Venezuela, es una vergüenza que Primero Justicia diga que no pudo recoger las firmas y que por favor lo habilitáramos por vía expresa.

Aun así estábamos dispuestos si ellos querían participar, pero Mr. Robinson, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, fue casa por casa, fue a la casa de Ramos Allup y le dijo: ´Mi gobierno no vería con buenos ojos que usted participara en esa elección´. Y no participó.

El presidente Maduro anunció que le quitará de tres ceros al bolívar y el lanzamiento del "bolívar soberano". ¿Por qué lo hizo?

Nosotros estamos conscientes de la guerra económica a la que está sometida Venezuela, de una inflación inducida, que tenemos que solventar, tenemos que resolver ese problema. Mientras lo resolvemos hemos establecido mecanismos de atención al pueblo, son mecanismos paliativos pero han logrado la protección del pueblo, los CLAP, el sistema de bonos, las mejoras salariales.

Ahora bien, estructuralmente vamos a un fortalecimiento de nuestra moneda, por eso este nuevo cono monetario, y ese fortalecimiento va a estar determinado también por nuevos mecanismos de acción económica como la emergencia del petro. Estos días de marzo estamos empezando la venta de nuestro criptoactivo petro, hemos tenido muchísimas ofertas de precompra y eso nos va a permitir fortalecer nuestro cono monetario y nos va a permitir derrotar de forma definitiva al dólar criminal.

¿En caso de ganar las elecciones qué medidas concretas nuevas van a implementar para atacar los distintos problemas?

En primer lugar, acelerar la sustitución del modelo rentístico petrolero…

Eso es algo que se viene hablando desde hace años...

Sí, pero es cierto que seguimos dependiendo con mucha fuerza del rentismo petrolero. Y creo que Chávez sentó las bases, porque ya había una infraestructura instalada - que tiene que ser reactivada - industrial, de manufactura, de procesamiento de recursos naturales, que rápidamente puede reactivarse y que va a ayudar muchísimo a la reactivación de la economía venezolana.

El fortalecimiento del instrumento es algo para el futuro inmediato porque hay un lapso en el cual se sustituye el cono monetario. De entrada acabaremos con el ataque que ha habido contra nuestro billete, nuestro papel moneda, por la vía de las mafias del contrabando que, con la vista gorda o a veces con la complacencia del gobierno colombiano, ha sacado millones de unidades de papel moneda hacia Colombia.

AFP Jorge Rodríguez es hermano de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.

El petro va a permitir también que se pueda hacer mucho más ágil el intercambio de bolívares por divisas, de bolívares por criptomonedas, por criptoactivos, eso además va a promover una mayor afluencia de capitales a Venezuela y esa afluencia va a redundar en una mejoría para la economía.

¿Por qué harían ahora, y funcionaría ahora, lo que no ha funcionado en los últimos años y ha llevado a Venezuela a estar en la situación en la que está?

Mire, decir que no ha funcionado me pone a mí a pedirle que revisemos un poco los números a ver si ha funcionado o no. El 74% de nuestros ingresos son destinados a la inversión social, hemos construido dos millones de viviendas en siete años, somos el país del mundo que más viviendas construye por habitante, hemos bajado la mortalidad infantil del 23 por 1.000 a 12 por 1.000...

Perdón, pero tengo las cifras acá y las últimas cifras que divulga el gobierno en 2016, porque tampoco lo hace con regularidad, marca un aumento del 30% de la mortalidad infantil, de un 66% de la mortalidad materna...

No, no la mortalidad infantil estaba en 11 por 1.000 y producto de la crisis económica subió a 12,7 por 1.000 habitantes, igual es una de las cifras más bajas de todo el continente americano.

Somos el país menos desigual del continente americano. No quiere decir que estemos negando que estamos en presencia de una crisis económica, estamos en presencia de una crisis económica, tampoco quiere decir que vamos a tomar las mismas acciones que otros gobiernos de derecha tomaron cuando hubo crisis económica en el pasado.

¿Qué hicieron? Liberaron la economía, se pusieron a merced de las políticas que imponía el Fondo Monetario Internacional y la pobreza subió a niveles espantosos del 76-78%, ahorita la pobreza se mantiene en un nivel del 26% y le digo más: en el 2016 el precio del petróleo llegó a niveles por debajo del nivel de producción de Venezuela. Eso generó una crisis económica severísima junto con todas las medidas de ataque al signo monetario, de bloqueos, sanciones, etcétera. Ahora bien, ya salimos de lo peor de la crisis.

¿Sí?

Sí, sin duda. Ya salimos del derrumbe brutal de los precios del petróleo, ya hemos tomado medidas concretas para acabar con la agresión al signo monetario, estamos eludiendo el cerco financiero y el bloqueo económico, va a ser imposible bloquear la emisión de los petros...

Perdón ministro, pero la hiperinflación se mantiene, tampoco hay números fidedignos, pero las estimaciones de los analistas indican que mensualmente está entre el 50% y el 100%. Eso tiene un impacto evidente en el bolsillo de la gente, eso es una crisis económica severa y la gente lo está sintiendo, y no se avizora una solución en el corto plazo. ¿Qué garantías se le puede dar al venezolano de que esto puede cambiar?

Yo estoy de acuerdo con usted en que hay una crisis, no estoy de acuerdo con usted en que no se ha hecho ningún mecanismo para paliar la crisis.

Reuters Para la mayoría de los venezolanos es difícil conseguir los productos de la canasta básica en un supermercado.

Pero no está funcionando…

Cómo que no. Fïjese...

La gente sigue teniendo problemas para adquirir alimentos...

Han disminuido sensiblemente los problemas de abastecimiento...

No hay suficientes o la gente no tiene dinero para pagarlos, hay problemas para conseguir medicamentos, la hiperinflación está a la vista, no se puede negar. El venezolano que está en su casa leyendo esta entrevista se podría preguntar: ´Pero, ¿de qué país me está hablando el señor ministro?´.

El venezolano que está en su casa, que sabe que la inflación ha atacado la economía del país y los bolsillos de los venezolanos, sabe que el único que lo ha protegido, el único, que lo ha protegido de esa inflación es el presidente Nicolás Maduro porque ese venezolano... no está en las cifras de inflación la caja de la cesta básica con los 18 productos que recibe cada mes en su vivienda, no está tampoco la protección al salario que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro, hay una cosa que usted dice que...

Protección al salario que se lo come inmediatamente la hiperinflación que hay...

Pero ha ayudado, en Venezuela los servicios públicos, usted dice esto en Inglaterra o dice esto en Francia,, usted dice esto en Inglaterra, y no se lo van a creer, en Venezuela el agua es gratuita, la electricidad es casi gratuita...

Hay apagones muy a menudo...

No, eso fue un problema que tuvimos muy severamente en 2016 y está casi completamente solventado. En Venezuela la gasolina es casi que gratuita.

Demasiado barata...

Demasiado barata, así dice la gente que nos envidia. En Venezuela la gran mayoría de los servicios públicos, la educación es gratuita, la salud es gratuita. Ahora bien, yo no estoy negando...

Por favor, el estado de la salud, ¿usted va a defender el estado de la salud en Venezuela?

Absolutamente.

Con las cifras de cómo han empeorado: mortalidad infantil, mortalidad materna, la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas. Todo eso es una realidad.

Eso no es cierto. Venimos de una mortalidad infantil que llegó a estar en 26 por 1.000 habitantes en 1998. La Revolución bolivariana en todo este tiempo...

Estamos hablando de hace 20 años...

Sí, pero le quiero decir que la mortalidad infantil es mucho más baja que la de Colombia, por ejemplo, es mucho más baja que la de Paraguay, es mucho más baja que la de Honduras...

Pero no pasa por compararse, al venezolano le importa la situación de su país...

Claro que sí le tiene que importar porque quiere decir que muchos más niños sanamente van a su escuela, tenemos casi 98% de escolaridad en educación primaria y le voy a poner un ejemplo muy concreto y muy numérico.

Por qué razón la gran mayoría de los venezolanos votó por la opción de la Revolución bolivariana el 15 de octubre y votó por 20 de 23 gobernadores en la elección de octubre, por qué razón el día 10 de diciembre escogió 309 de 335 alcaldías y por qué razón hasta las encuestas más duras señalan que lo más probable es que Nicolás Maduro gane las elecciones del 20 de mayo y señalan que hay una recuperación de la popularidad del presidente... porque se han venido tomando acciones para paliar la situación de la guerra económica, y ahorita hay decisiones estructurales. Una, la que usted acaba de mencionar...

AFP Rodríguez asegura que el 72% de los venezolanos quiere participar en la elección de mayo.

También es cierto que una gran parte de la oposición no cree en este sistema electoral y por eso deja de participar y por ende crece el porcentaje del oficialismo…

Bueno, eso no es lo que dicen las encuestas, las encuestas dicen que el 72% de la población quiere participar en el evento electoral del 20 de mayo. Son algunos dirigentes de la oposición que tienen la mala costumbre de que solamente participan, o reconocen, las elecciones en las que van a ganar.

Eso no es democrático en absoluto. Uno tiene que participar en una elección pensando que va a ganar o que va a perder, uno tiene que participar en todas las elecciones independientemente de que le sea favorable o no la tendencia. Imagínese usted que nosotros en 2015, que veíamos la cosa complicada para nosotros, decidiéramos no participar en ese evento electoral o que después hubiéramos cantado fraude.

La presidenta de la Asamblea Constituyente decía días atrás: "Nosotros más nunca vamos a entregar el poder político". ¿Coincide con esa afirmación?

A lo que nos referimos es que nosotros nos preparamos para ganar las elecciones y para ganarlas bien, en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes. Cada vez que nosotros hemos perdido una elección, nosotros hemos reconocido. No solamente perdimos la elección parlamentaria de 2015: el señor Capriles fue gobernador del estado Miranda en dos oportunidades y nosotros reconocimos y dijimos: ´Bueno, ganó Capriles, es el gobernador del estado Miranda´.

Preguntaba porque esa frase puede tener varias interpretaciones...

Se refiere a que en el marco de la Constitución estamos en la intención de ganar todas las elecciones que se puedan ganar.

Parte de la oposición y varios países no confían en el proceso electoral de mayo y dicen que no van a reconocer el resultado...

¿Confían en uno prístino como el de Colombia?

...¿a ustedes les importa no tener ese reconocimiento? Porque son varios...

Bueno, no son tantos y depende de los países. A usted no le gusta que compare, pero tengo que hacerlo porque ellos atacan a Venezuela. Revisemos por ejemplo el sistema electoral de Colombia, el señor Santos tiene más cara que espalda, cuando se refiere además a los venezolanos que viven en Colombia... además sometidos a agresiones, sometidos a expresiones de xenofobia, el propio vicepresidente de Colombia se refirió sobre venezolanos en Colombia de una manera profundamente despectiva y racista. En Venezuela viven 5,8 millones de colombianos.

Ese comentario también puede ser un poco injusto porque miles de venezolanos, y usted bien lo sabe, están cruzando la frontera con Colombia, y Colombia ha tenido que pedir ayuda a ACNUR, a la ONU...

Perdóneme que se lo diga, pero si es verdad lo que dicen de que son 4 millones de venezolanos en Colombia, Naciones Unidas le dio US$2,5 millones, eso quiere decir medio dólar por cada venezolano. Le digo otra cosa más que está ocurriendo y nadie lo dice: algunos de esos 5,8 millones de colombianos se están repatriando a su país de origen, está bien, es su derecho, a pesar de que los atendimos, les dimos salud, les dimos educación, les dimos alimentación, les dimos vivienda, los cuidamos de la guerra, los cuidamos de la muerte, los cuidamos del odio, los cuidamos de la pobreza, a pesar de ello, muchos se están yendo.

Y un porcentaje importantísimo de los que usted dice están cruzando la frontera son colombianos que se están repatriando y Santos no dice nada, Santos se queda callado. Pero estábamos hablando del sistema electoral. Colombia tiene un sistema electoral con una participación brutalmente baja, donde hay compra de votos, donde el voto en blanco es superior al voto válidamente electo, donde cuatro millones de colombianos —casi el 10% de la población— no tiene derecho a voto porque no tiene documento de identidad, eso compárelo con que casi el 100% de los venezolanos en edad de votar participan en elecciones y con alta participación.

Brasil, ¿qué elección eligió a Michel Temer presidente? Ninguna, eso fue un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, ¿se atreve el señor Temer a hablar mal de la democracia venezolana cuando él es un dictador, cuando él fue una persona que no fue elector por los votos?

Estados Unidos de Norteamérica, resulta que el que ahora es presidente sacó tres millones de votos menos en el voto popular que la candidata Hillary Clinton. En Estados Unidos ni siquiera hay un sistema de elección primaria, de elección por votos del pueblo.

Está claro el punto, pero también le puedo citar una frase del canciller uruguayo, un país tradicionalmente aliado de Venezuela, que decía: "Es una elección casi de partido único que a nosotros nos preocupa". ¿Cómo toman ese comentario de un país amigo?

Bueno, porque usted sabe muy bien que el canciller [Rodolfo] Nin Novoa maneja posiciones mucho más cerca del descabezado Gupo de Lima […], digo descabezado porque van a tener que cambiarle el nombre, habrá que llamarle grupo de Bogotá o grupo de Brasilia o grupo de Asunción porque resulta que quien fue el gestor del llamado Grupo de Lima parece que es el único presidente que no va a poder acudir a la cumbre de Lima.

Me imagino que comentarios de ese tipo viniendo de un país amigo tienen que generar algo en el gobierno venezolano...

Lo que genera justamente es decir: ´Vamos a basarnos en los hechos, en la verdad´. ¿Cuántos partidos están participando? ¿Cuáles son las garantías? ¿Sabe el señor Nin Novoa cuáles son las garantías electorales que se están ofreciendo para esta elección presidencial del 20 de mayo? Seguro que no. ¿Sabe cuáles son las auditorías? ¿Sabe cómo es el sistema electoral venezolano? ¿Sabe cuál es el porcentaje de la población opositora que quiere votar?

¿Qué va a pasar si, como estoy seguro que va a ocurrir, hay una alta participación en la elección del 20 de mayo? ¿Van a desconocer incluso que la gran mayoría del pueblo de Venezuela prefirió dirimir sus asuntos políticos por la vía del voto y no por la vía de la violencia? ¿Qué prefería Nin Novoa, o Santos, o Temer o Rajoy? ¿Que los venezolanos nos matáramos los unos a los otros o que fuéramos limpiamente a las elecciones y el que ganó, ganó, y el que perdió, reconoció?

Creo que lo que están pidiendo es que haya condiciones de igualdad para todos los partidos y ellos consideran que no existen.

Las tienen, las tienen, por eso los invitamos. Hemos propuesto que si la señora Mogherini [Federica, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad] quiere invitar un grupo técnico de países europeos para que observen la elección venezolana, que vayan.

¿Qué consideran que sería una alta participación? ¿75%, 80%, arriba del 70?

Mire, cualquier participación en una elección presidencial por encima del 60% es una participación aceptable, lo que pasa es que...

¿La última fue arriba del 70%, no?

Lo que pasa es que Venezuela se sale de la norma porque Venezuela tiene participaciones mucho más altas que las que ocurren en otros países, en la mayoría de los países, incluso Rusia acaba de tener una elección con una participación alta y fue del 65, 66%.

Ustedes entonces con más del 60% consideran que...

AFP "La señora Luisa Ortega Díaz nunca ha sido una militante del chavismo porque ostentó cargos en el Ministerio Público que hacían imposible la militancia política", se defendió Rodriguez.

No, no me refiero a nosotros, me refiero a lo que es el protocolo internacionalmente aceptado.

Altos dirigentes chavistas se han convertido en duros críticos del gobierno en el último tiempo. ¿Ustedes cómotoman esas deserciones de alto perfil?

¿Cuáles altos dirigentes?

Bueno, Rafael Ramírez, Luisa Ortega, por nombrar los de más alto perfil, con cargos altísimos.

Luisa Ortega Díaz no es dirigente del chavismo.

Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal general, Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA.

Sí, le puedo contestar con mucho gusto. La señora Luisa Ortega Díaz nunca ha sido una militante del chavismo porque ostentó cargos en el Ministerio Público que hacían imposible la militancia política.

Bueno, pero sabemos...

No sé quién lo sabe.

Está muy claro que en Venezuela la separación de poderes está completamente difuminada…

No, eso es completamente falso, usted está completamente equivocado. Hay una separación de poderes establecida en la Constitución.

La fiscal Ortega Díaz ha hecho declaraciones políticas, ha sido una defensora acérrima del chavismo ostentando el cargo de fiscal general. Las declaraciones están ahí, ministro.

No lo sé, no lo sé, si lo hizo, incurrió en una falta grave.

Que nunca fue juzgada por ningún otro tribunal.

Ahorita es una heroína de los sectores de la derecha venezolana. Le digo en lo concreto que la señora Ortega Díaz desarrolló una red de extorsión de las cuales ya tenemos las pruebas y se lo mencioné al comienzo de esta entrevista.

Uno de los que se favoreció de esa red de extorsión es precisamente el señor Rafael Ramírez. Gozó de la confianza del presidente Chávez y gozó de la confianza del presidente Nicolás Maduro, en efecto fue presidente de Petróleos de Venezuela durante un largo período de tiempo. Pero en efecto han venido apareciendo una serie de evidencias que lo implican en graves hechos de corrupción.

Jamás vamos a hacer la vista gorda con hechos de corrupción, vengan de donde vengan.

¿No es mucha casualidad que salten casos de corrupción una vez que se pasaron al otro lado y empiezan a criticar al gobierno? Habiendo estado tanto tiempo, solo por mencionar estos dos ejemplos. Tanto tiempo en cargos tan altos, empiezan a criticar y salen los casos de corrupción. ¿Es un poco casual, no?

No, yo diría que es es exactamente al revés. Hay algunos memes allí en las redes sociales, la historia fue exactamente al revés. Empiezan las investigaciones respecto a lo que estaba ocurriendo en Petróleos de Venezuela e incluso a lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía.

Yo soy testigo presencial de las oportunidades en que se pidió celeridad en investigaciones sobre corrupción en la Fiscalía General de la República y no, se hicieron de la vista gorda. Y se hicieron de la vista gorda porque cada vez que había un denuncia de corrupción, el esposo de la fiscal lo citaba al presunto corrupto a Panamá, México o a Italia y ahí le pedía que le depositara millones de dólares. Esa es la verdad. Eso fue lo que ocurrió.

Si usted me dice a mí, los dirigentes políticos del chavismo, nosotros nos encontramos férreamente unidos alrededor de la propuesta y el legado de Hugo Chávez. Y además tenemos un candidato, uno solo. Que va a ganar las elecciones, no sé, que no le quede la menor duda que va a ganar las elecciones del próximo domingo 20 de mayo.

Fue un candidato que fue el electo por el Congreso de nuestro partido, que fue designado por todos los partidos del Gran Polo Patriótico, de la unión de los partidos de la Revolución Bolivariana, este es el momento de mayor unidad de la que ha gozado la fuerza del chavismo.

En Venezuela escasean medicinas, alimentos, otros productos básicos, y el gobierno lo suele achacar a una "guerra económica", ¿es creíble que Estados Unidos sea el responsable? ¿Dónde están las evidencias?

Hay muchísimas, muchísimas evidencias.

¿Por ejemplo?

Acaba Estados Unidos de firmar un decreto, de manera ilegal, de manera ilegítima, para intentar detener lo que es indetenible que es la posibilidad de la emisión de un criptoactivo, el caso del petro. En este momento US$1.500 millones están retenidos por una intermediadora europea llamada Clear aquí en Europa sin ningún derecho, de manera completamente ilegal, dinero que es de Venezuela, que estaba dispuesto para comprar alimentos, para comprar medicamentos y, de manera absolutamente ilegal, impide que Venezuela pueda hacer esos pagos.

Son centenas de cuentas que tenemos en bancos en Europa o en los Estados Unidos que han impedido que podamos cancelar medicamentos, que podamos cancelar alimentos. Incluso particulares, incluso empresarios, sería bien bueno que usted escuchara algunos empresarios que en modo alguno son chavistas y son muy cercanos a la oposición venezolana que los han obligado a cerrar sus cuentas. La prohibición que tienen de que se puede hacer negocios con Venezuela por parte de particulares norteamericanos y europeos, eso es una realidad. Eso no es ningún invento.

Usted hablaba de medicamentos, yo sé que usted me va a rebatir las cifras, pero son las últimas cifras oficiales que en 2016 divulgó el gobierno, que daban cuenta de un aumento del 30% de la mortalidad infantil, del 66% de la materna, 76% de aumento de los casos de malaria, la reaparición de la difteria, que había sido erradicada hace más de dos décadas, aumento de los casos de sarampión y tuberculosis. ¿Por qué no admitir estos problemas evidentes, que están ahí, y aceptar el envío de medicinas, de ayuda, de organizaciones o de países?

Mire, digamos, el planteamiento de la llamada ayuda humanitaria forma parte de los entramados, de los llamados falsos positivos que tanto le gustan a la administración de Estados Unidos y sus aliados europeos cada vez que quieren agredir a un país. Fácil. Recuérdese de las armas de destrucción masiva en Irak, eso permitió la destrucción de un país entero, el asesinato de millones de personas, y después, con su cara muy lavada, dijeron: ´No, nos equivocamos. No había armas de destrucción masiva´.

Las supuestas agresiones a barcos norteamericanos en el golfo de Tonkín desencadenó la guerra de Vietnam y después se descubrió que había sido un falso positivo montado por los Estados Unidos de Norteamérica.

Reuters "En las condiciones de que se respete la soberanía de Venezuela, sin duda", dice el ministro sobre la posibilidad de aceptar ayuda internacional.

La diplomacia humanitaria, la leyes internacionales, sobre derecho humanitario se refiere a dos casos nada más de crisis humanitaria, dos: uno, situaciones de conflicto bélico, de guerra, y dos, catástrofe naturales.

Esa no es en modo alguno la situación en la que se encuentra Venezuela. Yo le digo a usted que sí tenemos problemas, que por ciertos hemos venido solventando. Que tuvimos problemas severos con la dotación de medicamentos, sobre todo de medicamentos que podían ser considerados en rubros muy específicos que podían ser difíciles obtenerlos en el mercado internacional, pero también lo hemos venido solventando, establecimos una línea telefónica de ayuda directa a las personas y proveerlas de los medicamentos.

Los medicamentos ahora ha aumentado la provisión de ellos. Yo cuando le digo que la mortalidad infantil subió de 11 a 13 estoy reconociendo que tuvimos un problema en los años de mayor dificultad, año 16 y mediados del año 17, pero eso no quiere decir que no me sienta satisfecho de que la mortalidad la bajamos de 23 a 12,13 por 1.000.

Pero la realidad es que hay muchos venezolanos que se siguen muriendo de enfermedades que se podrían evitar. Muertes que se podrían evitar si tuvieran los medicamentos. ¿No es hacer pasar a sus compatriotas por un sufrimiento innecesario al no aceptar la ayuda?

No he terminado con respecto a aceptar la ayudar. Mire nosotros en el marco de la Mesa de Diálogo dijimos ´bueno, ¿cuál es la propuesta en materia de medicamentos, sobre todo, que ustedes están haciendo?

Apareció una institución que depende de la Iglesia católica que se llama Cáritas y le dijimos ´bueno qué es lo que está planteando Cáritas´. Cáritas quisiera prestar, hacer préstamos en dinero, o que ustedes, ellos nos proveen de medicamentos y nosotros se lo pagáramos en forma de préstamos. Dijimos ´cómo no, encantado, cómo no, cuando quieran, cuando gusten´. Pero en los términos de respeto a la soberanía y la independencia de Venezuela´.

Pero ¿entonces sí están dispuestos a aceptar la ayuda internacional?

En las condiciones de que se respete la soberanía de Venezuela, sin duda. Pero nunca pasó. Es de una hipocresía supina, tremenda. Nunca ocurrió. ¿Quieren ayudar?

Pero ¿les gustaría recibir ayuda para mejorar la situación de los venezolanos?

¿Quieren ayudar? ¿Quieren ayudar? ¿Quieren ayudar a Venezuela? Desbloqueen los fondos que tienen ilegalmente retenidos para que podamos pagar los alimentos, para que podamos pagar los medicamentos, permitan que de la frontera con Colombia y Brasil puedan pasar los alimentos que estamos comprando, tengan medidas más enérgicas para impedir el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos, de medicamentos, que salen a Colombia, que salen a Brasil, y que salen al Caribe.

Si realmente quieren ayudar, ayuden como ayuda Venezuela, como hemos ayudado a tantos países del Caribe, a tantos países del continente.

Ministro, el asesinato de su padre a manos del gobierno en 1976 evidentemente lo marcó, marcó su vida política y lo convirtió a a la vez en una víctima del Estado, ¿no? Días atrásel Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU volvió a reclamar que se investigue al gobierno por posibles "asesinatos extrajudiciales". ¿Entiende entonces por lo que pueden estar pasando algunas familias venezolanas que quizá también se consideran víctimas del Estado?

Nosotros negamos completamente cualquier tipo de opinión que venga de un un señor que es un claro enemigo de Venezuela, además que proviene de un país donde justamente no son los derechos humanos por lo que más puede ser caracterizado, que siempre que emite una opinión sobre Venezuela es una opinión completamente sesgada, completamente parcializada. En Venezuela no se tortura como se torturaba en la década del 70.

Pero, más allá de eso, ¿sí admite que puede haber familias que se consideran víctimas del Estado?

AFP La Corte Penal Internacional inició un "examen preliminar" el mes pasado sobre la situación en Venezuela para evaluar "presuntos crímenes" como "el uso excesivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y el encarcelamiento de opositores"

No, no, yo niego completamente que en Venezuela se recurra a prácticas deleznables como sí ocurrió en el pasado. Yo soy un ejemplo viviente de eso.

La Corte Penal Internacional inició un "examen preliminar"el mes pasado sobre la situación en Venezuela para evaluar "presuntos crímenes" como "el uso excesivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y el encarcelamiento de opositores". Esto va un poco en la misma línea de lo que decía el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU...

No, nosotros vamos a ir a la Corte Penal Internacional a recurrir desde el punto de vista de los mecanismos diplomáticos lo que contamos, tenemos las pruebas de cómo fue el ejercicio en momentos de excesiva violencia. Le pongo un ejemplo concreto: vamos a mostrar las pruebas de cómo personas fueron quemadas vivas por su color de piel, por su manera de pensar.

Murieron más de 120 personas…

Murieron 139 personas, un tercio de las 139 personas que murieron no se encontraban en manifestación. Estaban digamos transitando por allí. Algunos de ellos fueron asesinados cuando iban a su lugar de trabajo. Fueron quemadas...

¿No admite que en ninguno de los casos haya habido excesos de las fuerzas de seguridad?

Cuando se dieron excesos en el uso de la fuerza pública por supuesto que esos efectivos están siendo sometidos a juicio en las condiciones en que las leyes de la República Bolivariana de Venezuela establecen, por supuesto que sí. También vamos a demostrar que se les suministraba drogas y alcohol a adolescentes para que aumentaran la capacidad para la violencia, de que muchos de ellos fueron inmolados por la manipulación irresponsable de explosivos que les fueron suministrados por activistas políticos, todo eso vamos a demostrar.

Ministro, usted y su familia han pasado por situaciones incómodas de viaje en el exterior y están los videos ahí. ¿Cómo los ha vivido a esos incidentes? ¿Y comprende de alguna manera el reclamo y las críticas que le pueden hacer a usted?

Creo que la guerra psicológica deja víctimas y deja secuelas. Una de ellas es el odio. Creo que uno de los grandes daños que le ha hecho la irresponsabilidad de la dirigencia opositora venezolana, el irresponsable manejo de mentiras en las redes sociales, de las convocatorias al odio, al racismo, a los delitos del odio es que un sector de la población venezolana tenga afecciones, tenga afecciones relacionadas con el odio, relacionadas con no reconocer al otro como un ser humano...

Pero ¿le molesta que usted ni sus hijos puedan caminar tranquilos por la calle?

Hay una canción de un cantautor nicaragüense que se llama Luis Mejía Godoy y que se llama ´Mi venganza personal´ y está basada en un testimonio de uno de los comandantes de la Revolución sandinista, Tomás Borges.

Tomás Borges se encontró con su torturador que además había asesinado a su esposa en presencia de él. Por supuesto el torturador esperaba que Borges tomara una posición similar y allí viene la canción de Luis Mejía Godoy con las palabras que Borges se dirigió a su torturador, le dijo: ´Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y las flores.

¿Le gustaría ser presidente?

Está loco.

¿Por qué?

Usted está loco. Yo me siento muy feliz de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestra victoria número 23 el próximo domingo 20 de mayo.

¿En qué etapa se encuentra la Revolución Boliviariana y hacia dónde va?

Vamos hacia una profundización de la Revolución sobre todo en términos de eficiencia...

Es algo que se viene diciendo hace muchísimos años…

Yo creo que ya hemos dado muestra de que eso no es así.

Pero sigue habiendo una infinidad de problemas, ministro.

¿Y en Inglaterra no hay problemas? ¿Y en Uruguay no hay problemas?

AFP "Creo que en efecto y sobre todo venezolanos de clase media tenemos que atender una situación de sensación de que podrían estar mejor en otros países", asegura Ramírez sobre el éxodo de venezolanos.

Todos tenemos problemas y todos los países tienen problemas, pero estamos hablando de Venezuela. Usted es ministro venezolano.

Estamos haciendo un esfuerzo, no solamente estamos haciendo un esfuerzo sino que la población de Venezuela, que es en última instancia lo que nos importa, lo reconoce, en construcción de viviendas... Ah bueno, que tenemos que ser mucho más rápido en la respuesta de los beneficios sociales, que tenemos que corregir algunos aspectos relacionados con la macroeconomía, ya verá, ya verá, que este año 2018 será el año de la prosperidad económica definitiva de Venezuela.

¿Por qué cree que hay tantos, miles y miles de venezolanos, que se van del país?

Creo que en efecto y sobre todo venezolanos de clase media tenemos que atender una situación de sensación de que podrían estar mejor en otros países. Tenemos muchísimos testimonios de que encuentran que no es así, que no es tan rosa como se lo habían pintado. Personas que se fueron a España y tuvieron que regresar a Venezuela completamente arruinados.

El presidente está preparando un plan para invitar a estos venezolanos y venezolanas a que vuelvan a Venezuela para construir juntos el país.

Pero ¿no lo ven como un síntoma de que las cosas pueden estar yendo mal y que por eso la gente decide dejar su país?

Lo vemos como un síntoma principalmente de una guerra que está instalada contra Venezuela. Si usted revisa todo lo que dicen a diario sobre Venezuela, si usted revisa todo lo que pinta, resulta que pueda generar desesperanza en algún sector de la población. Esta entrevista es una de las cosas que estamos tratando de hacer para que se vea en todo caso cuál es la realidad.

Ministro Jorge Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo y por hablar con la BBC.

Gracias a usted.

