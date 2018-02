Suben los aranceles en el hospital San Juan de Dios

Hace 1 hora

Tremenda sorpresa se llevaron ayer los pacientes que acudieron al hospital San Juan de Dios, pues los montos de los aranceles sufrieron un incremento, en algunos casos de hasta el 300% según la dirigencia sindical.



Así, la consulta externa que el año pasado costaba Bs 17 ahora tiene un valor de Bs 45; el suministro de cualquier fármaco por vía oral ahora cuesta Bs 5.



Cleotilde López, máxima dirigente de los trabajadores de este nosocomio que es administrado por la Gobernación de Santa Cruz, expresó su desacuerdo con este incremento y aseguró que para analizar el tema se ha convocado a los trabajadores a una asamblea, que se llevará a cabo mañana.



López calificó de elevado los montos fijados por la Gobernación, considerando que la mayoría de las personas que acuden a este centro hospitalario son de escasos recursos económicos.



A decir de los trabajadores, el aumento de los aranceles alcanza no solo a la consulta externa sino también al servicio de emergencias. Incluso indican que el costo de una cirugía que antes era de Bs 300 ahora está en 3.000 e incluso 5.000, en el caso de las más complejas.



Adecuación de precios



Al respecto, Marcelo Ríos, gerente del hospital San Juan de Dios, aclaró que no se puede hablar de incremento de los aranceles sino de una “adecuación” de los precios, para equipararlos con los montos que se cobran en otros hospitales de tercer nivel.



Ríos explicó que todo paciente que llegue al San Juan de Dios referido de algún centro asistencial, ya sea de primer o de segundo nivel, no pagará ni un centavo por la consulta externa; sin embargo, aquellos que busquen atención médica de forma directa, es decir, sin ninguna referencia previa, tendrán que pagar el monto de la consulta externa, es decir, Bs 45.