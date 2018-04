Niegan libertad a Guedes por no demostrar que su deteriorado estado de salud pone en riesgo su vida

El Tribunal Primero de Sentencia que preside Sixto Fernández, declaró improcedente la solicitud planteada por el procesado por terrorismo Juan Carlos Guede, que a poco de cumplir nueve años presos sin sentencia, pidió le cambien la cárcel por una detención domiciliaria, como sucedió hace poco con Zvonko Matkovic, otros los enjuiciados en este causa.

Los juzgadores consideraron que Guedes no desvirtuó los riesgos procesales y al igual que lo manifestó durante toda la audiencia el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, se concluyó que el sindicado no demostró que su deteriorado estado de salud ponga en riesgo su vida y que no está con una enfermedad terminal.

Los juzgadores también observaron como elementos en contra de Guedes, las fotocopias que entregó el Ministerio de Gobierno sobre las veces que el implicado en el supuesto caso terrorismo estuvo preso 1992 y 1993 por casos de sustancias controladas y apropiación indebida.

El apoderado legal del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, se paró ante los juzgadores y mirándolos de frente les pidió que apliquen la ley y les recordó que los vocales de la Sala Penal Tercera de La Paz, que revocaron el fallo en el que le negaban en primera instancia la libertad de Matkovic, no respetaron la ley al permitir que el segundo vicepresidente cívico ahora se defienda desde una detención domiciliaria en su casa.

Además, Arévalo recordó que los vocales de esta instancia superior, que observaron la decisión del tribunal que en reiteradas oportunidades le había negado la libertad, son procesados por prevaricato, causa que debe resolverse en La Paz.

Guedes en un conmovedor relato aseguro que está preso hace nueva años. Dijo que debe colocarse insulina seis veces al día por su enfermedad de diabetes y que en la cárcel no hay medios, que le duele ver sufrir a su familia y a sus cuatro hijos.

"Durante estos nueve años he criado a mis hijos por teléfono y sin recursos eso es lo mas doloroso para mi", expresaba Guedes, mientras sus hijos en la sala lloraban sin consuelo.

Al término de la audiencia Guedes afirmó que sabía el resultado. Se mostró dolido por familia y recalcó que seguirá luchando por su inocencia. Restó importancia a los antecedentes de su detención, ya que explicó que estuvo preso pero infiltrado haciendo un trabajo. Calificó de patraña los antecedentes que entregaron los del Ministerio de Gobierno y dijo que los jueces fueron amenazados por Rodrigo Arévalo.