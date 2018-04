Lo que se sabe de la misteriosa muerte de Avicii, el DJ sueco que revolucionó la música electrónica

Su muerte deja un silencio en la música electrónica. Tim Bergling, "Avicii", el reconocido DJ sueco que revolucionó con su mezcla de sonidos la industria musical de la última década, murió el viernes en Omán en circunstancias hasta ahora no aclaradas.

Con solo 28 años, se libró por solo unos meses de ser encasillado en el trágico Club de los 27, como es conocido popularmente el grupo de artistas que murieron a esa edad, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison o Kurt Cobain.

Berling, nacido Estocolmo en septiembre de 1989, saltó a la fama con su sencillo ´Levels´ en 2011 y lo continuó en 2013 con el galardonado éxito ´Wake Me Up´.

Su nombre artístico, Avicii, que significa "el nivel más bajo del infierno budista", lo eligió por sus aproximaciones a estas creencias asiáticas y como estrategia comercial, porque su verdadero nombre ya había sido tomado en MySpace.

Pero su temprana partida en circunstancias desconocidas en Mascate, donde se encontraba de vacaciones con unos amigos, ha levantado sospechas sobre las posibles causas detrás de su fallecimiento.

Al dar a conocer la noticia, la representante del DJ, Diana Baron, se limitó a explicar que se había encontrado el cuerpo sin vida en la capital de Omán, pero no dio más detalles.

"La familia está devastada y pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", afirmó en un comunicado.

Desde entonces, los rumores sobre las posibles causas de la muerte han comenzado a circular por redes sociales.

De acuerdo con medios locales, el hermano del artista llegó desde el mismo viernes a Omán para averiguar sobre las circunstancias del deceso.

Pero ¿qué se sabe hasta ahora de lo que sucedió en Mascate?

Habla la policía

Tras las presiones de los medios de comunicación y la conmoción que generó el fallecimiento del artista en la opinión pública, la policía de Omán se vio en la obligación este sábado de dar a conocer un comunicado para despejar ciertos rumores.

En el texto, las autoridades aseguraron que tenían "toda la información" sobre las causas de la muerte, pero explicaron que no las harían públicas "por razones de privacidad".

Sin embargo, confirmaron que luego de realizarle dos autopsias al cadáver, podían asegurar "totalmente" que "no existe pista criminal en su deceso".

El DJ sueco se convirtió en la última década en uno de los grandes nombres de la música electrónica | Getty Images

Con la exclusión de un posible crimen, la mayoría de los medios especializados en música tienden a señalar el débil estado de salud del músico, que incluso llevó a su retiro de las giras, como una de las posibles causas.

Pero ¿de qué sufría Avicii?

Salud débil

Los problemas de salud del artista comenzaron en enero de 2012 cuando pasó 11 días en el hospital por una pancreatitis aguda.

Al parecer, la enfermedad estuvo causada por problemas con el consumo de alcohol, que el mismo músico llegó a reconocer.

"Beber se convirtió en una rutina para mí, pero hacer giras y tomar al mismo tiempo es imposible, porque terminas colapsando. Especialmente cuando te presentas 320 veces en un año", confesó al diario Standard.

Pero los achaques no terminaron ahí.

Avicii tuvo que regresar al hospital en 2013 y se le recomendó entonces una cirugía para extirpar su vesícula biliar.

Pero el músico rechazó entonces la intervención quirúrgica y siguió haciendo giras hasta el año siguiente, cuando fue ingresado nuevamente.

Tuvieron que intervenirlo entonces de urgencia por una apendicitis, lo que lo alejó por un breve tiempo de los escenarios.

"Me tomé un mes, pero realmente no fue un mes libre", le dijo entonces a la revista Billboard.

El DJ se retiró de los escenarios en 2016, citando razones de salud | Reuters

"Estuve en el estudio 12 horas al día y luego volví a las giras. Es difícil decir que no en esta industria. Uno quiere tocar todo y estar en todas partes", añadió.

La retirada

Pero los problemas de salud continuaron y, en 2016, anunció finalmente que no realizaría más giras.

"Es algo que tenía que hacer por mi salud", le dijo al Hollywood Reporter.

En la entrevista, confesó también lo difícil que era para él el mundo del escenario y cómo entraba muchas veces en contradicción con su personalidad.

"La escena no era para mí. Pero no era por los espectáculos ni la música, sino por las cosas que siempre rodean eso, que no se me daban naturalmente", afirmó.

"En general soy más bien una persona introvertida. Siempre fue muy duro para mí. Pienso que me cargué de mucha energía negativa", añadió.

Tras el anuncio de su retiro, dijo que tenía que "recuperar su vida privada" y que se estaba enfocando en sí mismo "por primera vez en mucho tiempo".

"Obviamente esta ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Pero hasta ahora me ha beneficiado tremendamente en términos de mi bienestar. Desde hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como ahora".

Su último concierto fue en Ibiza en agosto de 2016.

Sus últimos años

En las fotos que compartió en los últimos años, se le vio viajando en muchas ocasiones por el mundo, como parte de esa búsqueda de nuevas experiencias tras renunciar a las giras.

En enero pasado publicó una foto desde Sudáfrica, a donde se había ido de vacaciones.

https://www.instagram.com/p/BhqbatznBKt/

En una de las últimas imágenes suyas que se hicieron públicas, se le vio el pasado martes con dos seguidores en el hotel de Omán donde encontrarían su cadáver tres días después.

Se le veía delgado y vestía una camiseta blanca con cuello azul y una bermuda corta.

"Gracias @avicii por venir a Muscat Hills Resort, ¡esperamos que la pases muy bien!", escribió la página oficial del establecimiento en su cuenta en redes sociales.