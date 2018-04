Estados Unidos: la policía detiene al "asesino del Golden State", sospechoso de cometer decenas de violaciones y asesinatos en los años 70 en California

AFP La policía ofreció en su momento una recompensa a quien pudiera dar información sobre el paradero del sospechoso.

"La respuesta estuvo siempre en Sacramento".

Con palpable satisfacción, las autoridades de Sacramento, California, anunciaron este miércoles la posible resolución de uno de sus casos más antiguos y truculentos.

La policía de la capital californiana confirmó el arresto de un antiguo agente que era buscado por una serie de asesinatos, violaciones y robos perpetrados en los años 70 y 80 a lo largo del estado.

El sospechoso fue identificado como Joseph James DeAngelo, de 72 años de edad, y se le considera uno de los mayores violadores en serie de la historia de Estados Unidos.

Reuters Las autoridades creen que Joseph James DeAngelo vivió todo este tiempo en la zona de Sacramento, California.

Al parecer, DeAngelo vivía en los alrededores de Sacramento y fue localizado gracias a un nuevo esfuerzo de las autoridades por resolver un caso que tiene décadas de antigüedad.

Decenas de crímenes

DeAngelo, conocido popularmente como el "asesino del Golden State", es sospechoso de 12 asesinatos, 45 violaciones y 120 robos.

La policía lo estaba vigilando y utilizó "pruebas de ADN descartado" para vincularlo con los crímenes, según informó el alguacil del condado de Sacramento, Scott Jones.

EPA Las autoridades redoblaron los esfuerzos por resolver un caso de más de 40 años de antigüedad.

Al anunciar el arresto, la fiscal de distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, dijo: "La respuesta estuvo siempre en Sacramento".

"La magnitud de este caso requería que fuera resuelto", añadió.

Reuters La policía de Sacramento llevaba 40 años intentando resolver el caso.

Según el diario The Sacramento Bee, DeAngelo vivía con su hija y su nieta en el barrio Citrus Heights de Sacramento.

Alivio y sorpresa

Jane Carson-Sandler, que fue la quinta víctima del expolicía en octubre de 1976, le dijo al periódico local The Island Packet que los detectives le escribieron un correo este miércoles para informarle del arresto.

"Me enteré esta mañana", declaró. "Estoy desbordada de alegría, He estado llorando".

El caso fue investigado por la escritora Michelle McNamara para su libro I´ll Be Gone in the Dark ("Me habré ido cuando oscurezca"), pero McNamara murió antes de que fuera publicado,

Su coautor, Billy Jensen, escribió un mensaje en Twitter el martes en el que decía que se venía un gran anuncio:

https://twitter.com/Billyjensen/status/989034469029040129

"Si has estado siguiendo el caso del asesino del Golden State, mantente alerta. Habrá un anuncio bastante importante mañana", tuiteó Jensen.

Otro de los colaboradores del libro, Paul Haynes, escribió: "Atónito. Emocionado. No tengo más palabras ahora mismo".

https://twitter.com/ThePaulOfHaynes/status/989126873094467585

Un peligroso exagente de policía

El "asesino del Golden State", también conocido como "el violador del este" y "el primer acosador nocturno", es sospechoso de haber cometido los crímenes entre los años 1976 y 1986 y se le acusa de haber matado chicas y mujeres de edades entre los 12 y los 41 años.

El sospechoso era agente de policía en Auburn, una pequeña ciudad del norte de California, en los años 70. Fue despedido tras ser acusado de un hurto en un supermercado, según informes de prensa de la época.

Se sospecha que cometió algunos de los crímenes cuando todavía estaba en activo.

Los cargos por los que se dictó el arresto de DeAngelo corresponden a los asesinatos de dos parejas: el de Brian y Kate Maggiore en el condado de Sacramento en 1978 y el de Lyman y Charlene Smith, en el condado de Ventura en 1980.

EPA Bruce Harrington, hermano de una de las víctimas del "asesino del Golden State", financió a principios de los años 2000 una iniciativa de ley que obliga al estado de California a recopilar muestras de ADN de todos los condenados por delitos graves.

Los crímenes del "asesino del Golden State" se produjeron por todo California y generalmente seguían una misma rutina: el sospechoso se introducía sigilosamente por la noche en las casas de sus víctimas, las robaba y, en algunos casos, violaba a las mujeres amenazándolas con un cuchillo.

El último crimen que se le atribuye sucedió en 1986, pero su historia permaneció viva e inspiró múltiples reportajes y documentales.

En 2004, los votantes de California aprobaron una iniciativa, financiada por el hermano de una de las víctimas, que regula la recolección de muestras de ADN de todas las personas condenadas, o incluso arrestadas, por delitos graves.

