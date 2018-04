Daniel Mordzinski Grupo de escritoras Bogotá39 fotografiadas en el Hay Festival Cartagena. Son, de izq. a der.: Liliana Colanzi, de Bolivia; Mariana Torres, de Brasil; Samanta Schweblin. de Argentina; Laia Jufresca, de México; María José Caro, de Perú; Lola Copacabana, de Argentina; Natalia Borges Polesso, de Brasil; Gabriela Jáuregui, de México; Mónica Ojeda, de Ecuador; Luciana Sousa, de Argentina y Claudia Ulloa, de Perú.

Qué mejor para celebrar el Día Internacional del Libro que rindiendo homenaje a quienes los escriben.

Para ello contamos con la ayuda de Daniel Mordzinski, conocido como "el fotógrafo de los escritores", quien desde hace décadas trabaja en un ambicioso ´´atlas humano´´ de la literatura iberoamericana.

Con su lente ha retratado a grandes nombres como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

Las fotos que vemos fueron captadas en la pasada edición del Hay Festival de Cartagena, celebrado en enero de este año.

Iniciamos con una imagen que reúne a una selección de escritoras que hicieron parte del grupo Bogotá39-2017.

Está conformado por 39 de los mejores autores de ficción menores de 40 años, sugeridos por los escritores que hace 10 años conformaron la primera lista Bogotá39 para celebrar la diversidad y el talento de la producción literaria en la región.

En esta ocasión, a propósito del Festival Hay Cartagena de enero 2018, la representación femenina se echó a la piscina para una imagen que Mordzinski tituló "la literatura femenina se moja".

Yaa Gyasi

Con motivo del Hay, la escritora estadounidense nacida en Ghana Yaa Gyasi estuvo por primera vez en Cartagena.

Mordzinski aprovechó para fotografiarla junto a una bailadora ataviada con los colores típicos de Colombia.

La primera novela de Gyasi "Homecoming" (Regreso) está inspirada en el primer viaje que hizo a Ghana desde que su familia emigrara a Estados Unidos.

La joven novelista cita al Premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, como una de sus influencias.

Héctor Abad Faciolince

Héctor Abad Faciolince es uno de los escritores colombianos más destacados de las generaciones posteriores a Gabriel García Márquez.

Aunque en esta imagen de Mordzinski lo vemos relajado en Cartagena, con Héctor Abad hablamos antes, en una pasada edición del Hay Festival celebrada en Querétaro, México.

En ese entonces conversamos sobre América Latina, lectores jóvenes y por qué nadie de su generación pudo haber escrito "Memorias de mis putas tristes".

Erling Kagge

Erling Kagge es el primer explorador de la historia que alcanzó los "tres polos" de la Tierra: el Norte, el Sur y la cima del monte Everest.

El aventurero, escritor y editor noruego es autor del best-seller "Silencio en la era del ruido" (publicado el año pasado), que ha sido traducido a una treintena de idiomas.

En Cartagena también hablamos con él.

Cristian Romero

Cristian Romero es colombiano y en 2017 formó parte de la selección Bogotá39 que promovió el Hay Festival.

Ha publicado el libro de cuentos "Ahora solo queda la ciudad" (2016) y la novela "Después de la ira" (2018).

Este último libro, su primera novela, es "una historia de denuncia y ciencia ficción sobre la tragedia de una familia tras la llegada de una multinacional a su pueblo".

Natalia Borges Polesso

Daniel Mordzinski Natalia Borges

Natalia Borges Polesso nació en el sur de Brasil y es autora de dos libros de cuentos: "Recortes para álbum de fotografa sem gente (2013) y "Amora" (2016), que ganó el premio AGES (Associação Gaúcha de Escritores) como libro del año 2016 y el Prêmio Açorianos de Literatura 2016.

Y también publicó "Coração à corda (2015), un libro de poesía y relatos cortos en prosa poética.

Borges también fue incluida en la lista Bogotá39 delos mejores autores de ficción menores de 40 años.

En esta imagen Mordzinski eligió fotografiar a la autora con dos policías colombianos.

Sara Mesa

Daniel Mordzinski Sara Mesa

Sara Mesa nació en Madrid y ha publicado libros de poesía, relatos y novela.

Su poemario "Este jilguero agenda" (2007) recibió el Premio Nacional de Poesía Fundación Cultural Miguel Hernández.

Pero se ha hecho conocer principalmente por sus libros de cuentos: "La sobriedad del galápago" (2008), "No es fácil ser verde" (2009) y "Mala letra" (2016) y sus novelas: "El trepanador de cerebros" (2010), "Un incendio invisible" (2011) y "Cuatro por Cuatro" (2013).

Su última novela "Cicatriz" (2015), recibió el Premio Ojo Crítico de Narrativa, cuyo jurado calificó el libro de "sensible, oportuno y narrativamente inteligente".

Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y holandés.

Marc Levy

Daniel Mordzinski Marc Levy

Se dice que Marc Levy es uno de los autores más leídos de Francia y también ha sido muy bien recibido en América.

Levy, de 56 años, es autor de unas 20 obras, entre ellas "Ojalá sea cierto" (1999), que fue llevada a la pantalla después de que Steven Spielberg obtuvo los derechos del libro.

Levy escribió "Ojalá sea cierto", su primera novela, a los 37 años, después de trabajar en la Cruz Roja Francesa, de crear una empresa de computación gráfica y otra de diseño interior y construcción.

Después del éxito de su primer libro, el autor comenzó a escribir de tiempo completo y casi todas sus novelas se han convertido en éxitos de ventas en Francia y en varios otros países donde son traducidas, incluidos Alemania, Italia, España, Rusia y Taiwán.

José Ovejero y Edurne Portela

Daniel Mordzinski José Ovejero y Edurne Portela

Daniel Mordzinski decidió fotografiar juntos a los españoles José Ovejero y Edurne Portela.

Ovejero nació en Madrid y ha publicado poesía, drama, ensayos, cuento y novela. Durante su carrera ha ganado varios premios, entre ellos el Alfaguara, en 2013, por su novela "La invención del amor".

La novelista y ensayista vasca, Edurne Portela, ha publicado "El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia" (2016) y la novela "Mejor la ausencia" (2017).

Ambos escritores participaron en 2016 en el documental "Vida y ficción", en el que 16 autores españoles hablan de sus razones para escribir.

Jonathan Levi

Daniel Mordzinski Jonathan Levi

Jonathan Levi nació en Nueva York donde fue uno de los fundadores de la revista literaria Granta junto con Bill Buford y Pete de Bolla.

Levi trabajó como editor en la publicación hasta 1987 y en 1992 publicó su primera novela, "A guide for the perplexed" (Una guía para el perplejo), que el New York Times llamó "una fábula de fantástica opulencia que recuerda a los mejores cuentos de hadas".

Levi, que además de escritor y editor ha sido músico, productor y dramaturgo, también también trabajó como crítico de ficción de Los Angeles Times Book Review.

Su última novela "Septimania" fue publicada en 2016.

Todas las fotos fueron tomadas por Daniel Mordzinski, durante el Hay Festival Cartagena, 2018.

