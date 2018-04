Cómo saber si tu cuenta de Facebook fue afectada por la filtración de Cambridge Analytica

El robo de datos afectó a 87 millones de usuarios de Facebook | Getty Images

Mientras Mark Zuckerberg entona el mea culpa frente a legisladores del Congreso de Estados Unidos por el mayor escándalo de la historia de Facebook, muchos usuarios de la red social se preguntan hasta qué punto deberían preocuparse.

La filtración de la consultora Cambridge Analytica afectó a 87 millones de usuarios, cuyos datos personales fueron sustraídos sin su autorización.

La empresa creó perfiles de personalidad en base a esa información facilitada en la plataforma y usó esas cuentas para influir en el resultado de la campaña presidencial de Donald Trump.

Facebook ya ha comenzado a enviar mensajes a los usuarios afectados y bloqueó la aplicación This is your digital life (esta es tu vida digital), una suerte de juego en línea a través del cual obtuvieron los datos.

El test permitió recopilar todo tipo de información personal, como la fecha de cumpleaños o la cuenta de correo electrónico, además del nombre de los amigos del usuario o sus intereses, construyendo una enorme base de datos en base a perfiles psicológicos.

Si tú o alguno de tus contactos de Facebook hicieron ese test, tu cuenta puede estar comprometida.

Katie Hile, periodista de la BBC: "Cambridge Analytica se robó mis datos... y yo borré mi cuenta de Facebook"

Una de las personas de entre esas cerca de 90 millones cuya cuenta fue comprometida es la periodista de la BBC Katie Hile, quien produce noticias económicas. Así fue cómo explicó en sus propias palabras cómo averiguó lo que ocurrió y qué medidas tomó al respecto.

Abrí mi página de Facebook esta mañana (este martes) y eché un vistazo para ver si había sido afectada por el escándalo de Cambridge Analytica.

Resultó que sí. Y descubrí que la información que había sido enviada a Cambridge Analytica fue mi perfil público, mi fecha de cumpleaños, mi ciudad de residencia actual y las páginas que les di "Me gusta".

Hice todo lo posible para asegurarme de que mi cumpleaños no fuera publicado en Facebook porque creo que esa información es bastante personal... y, sin embargo, fue compartido con Cambridge Analytica.

"Me preocupa porque no sé qué tipo de cosas pude haber enviado. No sé qué datos hay ahí", explicó la periodista Katie Hile | BBC

Las páginas en las que hice "Me gusta" a las que eché un vistazo (muestran que) puedes construir una imagen bastante elaborada sobre cómo soy y el tipo de persona que soy.

Por ejemplo, hay gimnasios en los que he estado, los sitios web de cocina a los que pude haber echado un vistazo en un momento dado e incluso un club de tenis al que fui hace algunos años.

La manera en la que obtuvieron esos datos fue porque uno de mis amigos de Facebook hizo un test llamado This is your digital life(esta es tu vida digital).

La consecuencia de que mi amigo hiciera ese test fue que extrajeron información sobre mí, que después fue usada por Cambridge Analytica.

También descubrí que la persona que hizo el test pudo haber compartido publicaciones y mensajes, incluidos algunos mensajes que fueron enviados por mí.

Eso me preocupa un poco porque no sé qué tipo de cosas pude haber enviado. No sé qué datos hay ahí. Y eso me ha hecho reflexionar más sobre cómo comparto mi información y lo que hago con ella.

Tanto es así que, de hecho, he desactivado mi cuenta de Facebook. Creo que es el momento para tomarme una pequeña pausa y analizar el tipo de información que estoy compartiendo y dónde.

Alexander Nix es el fundador y el suspendido director ejecutivo de Cambridge Analytica, una consultora comercial y política con sede en Londres | Getty Images

