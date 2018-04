Chile: las acusaciones de nepotismo contra el presidente Sebastián Piñera por el nombramiento de su hermano como nuevo embajador en Argentina

La designación de su hermano Pablo -un político de larga trayectoria- como embajador en Argentina ha resultado un dolor de cabeza para el presidente Piñera.

Estaba planeada como una visita amena a un país vecino conducido por un gobierno políticamente afín.

Pero la llegada del presidente de Chile, Sebastián Piñera, a Argentina, en la primera gira internacional de su segundo mandato, se vio teñida de polémica.

El motivo no es un desacuerdo entre ambos países sino un problema doméstico que arrastra Piñera e involucra indirectamente a Argentina.

Concretamente, la designación por parte del mandatario chileno de su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Buenos Aires.

Si bien el gobierno argentino no puso reparos al nombramiento, quien sí se opuso -vehementemente- fue la oposición chilena.

El martes, día previo al viaje del presidente, miembros del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) de Chile presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República cuestionando la legalidad de la designación y acusando a Piñera de nepotismo.

En respuesta, el mandatario anunció que congelaría el nombramiento hasta que se pronuncie ese organismo.

Fundación PROhumana/WIKIMEDIA COMMONS | Pablo Piñera deberá esperar a recibir el visto bueno de la Contraloría General de la República de Chile, para poder asumir como embajador.

No obstante, a través de un comunicado, Piñera defendió su elección, afirmando que "no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular".

El comunicado también enumeró la lista de cargos públicos ocupados con anterioridad por Pablo Piñera.

"Estoy convencido de que reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen Embajador de Chile en Argentina", concluyó el mensaje.

Diversos referentes políticos de la centroderecha también apoyaron la designación.

Quién es el hermano del presidente

Pablo Piñera militó durante 47 años en la política, pero curiosamente no en la centroderecha, como su hermano -líder de Renovación Nacional-, sino en la Democracia Cristiana (DC), de centroizquierda.

La DC formó parte de la Concertación por la Democracia, la coalición que gobernó Chile entre 1990 y 2010 y que fue el principal referente opositor al primer gobierno de Piñera (2010-2014).

El hermano del presidente también es un reconocido economista, académico e investigador.

Bjperez/WIKIMEDIA COMMONS | Curiosamente el hermano economista del presidente militó casi medio siglo en la centroizquierda e incluso sirvió en los gobiernos de Aylwin y Bachelet.

Uno de sus cargos más relevantes fue como subsecretario de Hacienda en el gobierno de Patricio Aylwin, en 1990.

Un año después fue nombrado miembro del Consejo del Banco Central. Renunció en 2001 para ocuparse de la dirección ejecutiva de la Televisión Nacional de Chile.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) asumió como director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y entre 2008 y 2014 fue gerente general del Banco del Estado de Chile.

Pablo Piñera no es el único familiar del presidente que trabaja en la gestión actual. El primo del jefe de Estado, el exdiputado y exsenador Andrés Chadwick Piñera, de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), es el actual ministro de Interior.

Qué dice la Constitución y qué dijo Macri

Uno de los diputados que presentó el recurso ante la Contraloría explicó al diario argentino La Nación que el nombramiento está "prohibido expresamente en el artículo 8 de la Constitución, donde se impide la designación en cargos de responsabilidad pública a familiares directos".

El socialista Leonardo Soto agregó que "en la ley general de bases de la administración del Estado, en su artículo 52, se especifica que la inhabilidad para nombramientos llega hasta los sobrinos".

No obstante, será la Contraloría la que tendrá la última palabra.

Getty Images | Sebastián Piñera y Mauricio Macri son amigos personales y el argentino defendió la designación de Pablo Piñera como embajador en su país.

Por su parte, el presidente argentino, Mauricio Macri -amigo personal de Piñera- defendió la elección de su par transandino.

"Yo tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del Presidente (de Chile) hacia la Argentina", dijo el martes al diario chileno El Mercurio.

"Y aparte nunca íbamos a cuestionar lo que él decidiese. Es una decisión de nuestros hermanos chilenos y siempre son bienvenidos", agregó.

La Moneda anunció que Pablo Piñera no será parte de la comitiva oficial chilena que aterrizará este miércoles en Buenos Aires.

En tanto, el sitio de la Embajada de Chile en Argentina mantiene vacío el espacio donde se dan los detalles del embajador.