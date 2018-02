Acusan formalmente a Guillermo del Toro de plagio por "La forma del agua", favorita para los Oscar

El hijo del autor de la obra de teatro Let Me Hear You Whisper ("Déjame oírte susurrar"), llevada a la televisión en la década de los 60, presentó una demanda en contra del director mexicano argumentando que la idea de película nominada a 13 premios Oscar tiene su origen en esta. Del Toro aún no se ha manifestado al respecto.

